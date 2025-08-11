為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    遭控性侵女網友無罪定讞 男副教授丟教職求償落敗

    蔡姓男副教授被控指侵女網友下體，獲三審判無罪定讞；但他提告向女網友求償損失，一審卻落敗。（示意圖與本案人物無關，記者王俊忠攝）

    蔡姓男副教授被控指侵女網友下體，獲三審判無罪定讞；但他提告向女網友求償損失，一審卻落敗。（示意圖與本案人物無關，記者王俊忠攝）

    2025/08/11 17:27

    〔記者王俊忠／台南報導〕先前在大學任副教授的蔡姓男博士，在網路結識1位女同志網友，兩人第二次見面聊到深夜，蔡約女方一起回到女方住處繼續聊投資，女方回房睡時，蔡趁機對女方指侵，一審被判有罪、到三審無罪定讞。蔡指控女方變造證據，害他歷經漫長訴訟，丟教職失業、名譽掃地，向女方求償收入損失與慰撫金共598萬餘元，但台南地院判蔡男敗訴。

    蔡男控訴女網友私自錄下兩人的對話，剪接變造為不實的錄音檔當作物證，害他被檢方起訴；兩人的line對話紀錄有60餘則，也被女方刪減剩10餘則；女方並稱服用助眠藥後意識不清，被他乘機性侵得逞。

    蔡男痛陳因女方偽造證據與誣告，使他被起訴後遭大學停職、失業頓無收入，還承受社會上的狼師罵名，身心受創，近3年沒有收入，加上研究計畫費，收入損失達378萬餘元，加上220萬慰撫金，要向女方求償598萬餘元。

    女網友答辯，2017年8月1日凌晨，蔡男確利用她服助眠藥睡覺時以手指性侵其下體，她是女同志深感羞恥、骯髒，還出現創傷後壓力症候群與自殘情形，後來報警，檢方起訴、一審判蔡有罪；到二、三審改判無罪，她提告事實確實存在，並非憑空捏造，已窮盡救濟程序，仍被法院以極嚴格證據判蔡無罪確定，不能因此認定她有侵權行為。

    女網友並說，蔡男也對她提出刑事告訴，但一審檢方對她不起訴；二審檢方也駁回再議，顯示檢方認為她未涉誣告或準誣告罪。

    一審法官審指，女方剪輯與蔡男的錄音檔是要挑出與案子有關的內容，無礙錄音的真實性與譯文正確性，且在法院開庭時已提出完整的錄音檔，無偽、變造的疑慮；女方刪減與蔡的line對話紀錄，也是剪去與案子較無關的部分，不影響對話的真實性，且之後女方也提出完整對話紀錄，蔡男指女方剪貼造假並非有據。

    法官表示，蔡男指女方提告、證述與各項證據行為，都與誣告、準誣告或偽證情形不相符，難認女方有故意與不法性、也與侵權行為要件不符，縱然蔡在此刑案訴訟期間受有財產或非財產上的損害，都不得請求女網女賠償。此案可上訴。

