為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    收里長2萬元抓死對頭 新莊偵查小隊長貪污起訴

    新北地檢署。（資料照）

    新北地檢署。（資料照）

    2025/08/11 17:29

    〔記者王定傳／新北報導〕曾姓男子因從事詐欺、洗錢不法行為而與李姓男子結怨，耳聞李男要對他不利，遂告知在新北市新莊裕民里擔任里長的父親（現已卸任），曾父找上時任新莊警分局偵查隊施姓小隊長，請施員緝捕對方後，以「破案獎金、加菜金」名義行賄施員2萬元，新北地檢署上週依違反貪污治罪條例行、收賄罪嫌起訴施員及曾父2人。

    死敵李男遭通緝

    檢方調查，2023年6月，曾男獲知有人要對他兒子不利消息後，旋即找上透過許姓里長找上施員告知此事，施員當日即查得李男通緝中，並與曾互加LINE好友，討論如何誘使李出面加以逮捕，但7月2日及3日兩度誘捕行動都沒抓到人。

    包2萬元加菜金

    檢方查出，曾父為了促使施員趕快抓到人打電話對施說：「到時候如果人有抓成，到時候我再包個紅包給兄弟加菜一下。」施員隨即表示不妥，予以拒絕，曾又抬出許姓里長名義說透過許：「包這個破案獎金，這又沒關係」等語，施員才同意說：「這樣比較沒關係，因為他是慰勞所以是加菜金沒關係」等。

    檢方調查，7月4日，曾父獲知施員於3日晚間已經抓到李男後，隨即致電表達感謝，並於7月7日把2萬元現金裝入牛皮紙袋，在新莊頭前派出所與施員碰面交付賄款。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播