收里長2萬元抓死對頭 新莊偵查小隊長貪污起訴

新北地檢署。（資料照）

2025/08/11 17:29

〔記者王定傳／新北報導〕曾姓男子因從事詐欺、洗錢不法行為而與李姓男子結怨，耳聞李男要對他不利，遂告知在新北市新莊裕民里擔任里長的父親（現已卸任），曾父找上時任新莊警分局偵查隊施姓小隊長，請施員緝捕對方後，以「破案獎金、加菜金」名義行賄施員2萬元，新北地檢署上週依違反貪污治罪條例行、收賄罪嫌起訴施員及曾父2人。

死敵李男遭通緝

檢方調查，2023年6月，曾男獲知有人要對他兒子不利消息後，旋即找上透過許姓里長找上施員告知此事，施員當日即查得李男通緝中，並與曾互加LINE好友，討論如何誘使李出面加以逮捕，但7月2日及3日兩度誘捕行動都沒抓到人。

請繼續往下閱讀...

包2萬元加菜金

檢方查出，曾父為了促使施員趕快抓到人打電話對施說：「到時候如果人有抓成，到時候我再包個紅包給兄弟加菜一下。」施員隨即表示不妥，予以拒絕，曾又抬出許姓里長名義說透過許：「包這個破案獎金，這又沒關係」等語，施員才同意說：「這樣比較沒關係，因為他是慰勞所以是加菜金沒關係」等。

檢方調查，7月4日，曾父獲知施員於3日晚間已經抓到李男後，隨即致電表達感謝，並於7月7日把2萬元現金裝入牛皮紙袋，在新莊頭前派出所與施員碰面交付賄款。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法