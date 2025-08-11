詐騙300萬被抓！車手假釋高調拍片諷「沒有想賠」 全網氣炸

1名假釋出獄的廖姓男詐騙犯，近期在抖音拍片分享自己如何詐騙他人，還大言不慚嘲諷若不是要申請假釋，自己根本沒有想要賠錢給受害者。（圖擷取自中國抖音，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕詐騙手法層出不窮，許多受害者因難以追回金錢，深陷自責，導致無數家庭破碎。近期一名自稱假釋出獄的詐騙犯，在抖音拍片分享自己如何詐騙他人，還大言不慚嘲諷若不是要申請假釋，自己根本沒有想要賠錢給受害者，毫無悔意的猖狂言論引爆全網怒火撻伐。

據了解，該名廖姓男詐騙犯假釋出獄後，與同伴一起拍攝抖音（TikTok）短影片，從畫面顯示，拍攝者拿出廖男的判決書，詢問上面寫著廖男「詐欺總共26名被害人」、「這個300萬是什麼意思」等問題，廖男聽到後露出不屑笑容，一臉輕浮回說，「不只吧有這麼少嗎？」、「就是被害人的財損，到我手上就300萬」等。

廖男稱，法院之所以僅強制扣款他7213元，是因為得手金錢幾乎全花光了，他還大言不慚表示，一開始根本不想賠錢給受害者，但是受到認識的「老師」指點，若是未與被害人達成「和解」或「賠錢」，自己極大可能需要持續入監服刑，難以申請假釋，因此導致本來沒有想賠錢錢的他，不得不趕緊將錢拿出來賠償。

不僅如此，廖男還在影片最後囂張表示，如果有「想要賺錢的人」可以私訊問他。影片曝光後，立即引起各界譁然，更有網友傳至Threads社群平台，並在貼文忠痛斥廖男言行，「難怪現在台灣這麼多人搞詐騙，騙了幾百萬還這麼驕傲，反正進去關幾年出來也比你老老實實工作半輩子賺的多」，掀起上萬網友關注與討論。

有不少網友分享「司法院裁判書系統」公開判決結果，指出廖男其實只是詐騙集團「最底層」的車手，並留言開轟，「抖音真的是世界亂源」、「做詐騙基本上都是垃圾」、「這人我看到一個打死一個」、「現在做詐騙的都那麼囂張啊」、「相由心生，難怪長得一臉獐頭鼠目」、「所以說，這就說明詐騙判的刑責不夠重！」、「騙了幾百萬還這麼驕傲，反正進去關幾年出來也比你老老實實工作半輩子賺的多」。

另有許多受害者與家屬，氣憤分享遭詐騙的經歷，「受害者可能一輩子都活在這陰影中，這什麼囂張的短影音」、「我弟4年前被詐騙然後上吊死了，我只想問！害死人你們都無感嗎？！」、「詐欺犯就一句對不起，但也沒錢可以賠，知道我們這些被害者家屬有多難受嗎？」、「我媽3年前遇到詐騙，她存了一輩子的金飾都被騙走，她到現在還在自責，我甚至晚上還會做惡夢，氣自己那天為什麼要上班沒阻止媽媽」。

