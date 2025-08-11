高等法院台南分院舊大樓逾1甲子 新廈動土遷建不再是傳說

司法院代理院長謝銘洋（前中者）帶領出席來賓上香、祈求高等法院台南分院新建大樓動土施工平安順利。（記者王俊忠攝）

2025/08/11 16:45

〔記者王俊忠／台南報導〕位於台南市中西區中山路上的高等法院台南分院，辦公廳舍已使用逾1甲子，空間老舊、侷促，不符現代司法洽公、審判工作需求。該院前任院長黃瑞華任內促成台南市府工務局代辦南高院新建工程，11日在安平區新址隆重動土。司法院代理院長謝銘洋肯定黃瑞華是重要推手，讓南高院遷建從都市傳說變成具體行動。

台南高分院新址位於安平區平通路與育平路口，工程總經費從原本16億元追加25億元，達到41億元，總樓地板面積達4萬4435平方公尺（約1萬3442坪），規劃為地上6層、地下2層的節能綠建築。

建築理念以「莊嚴有序的外觀」、「開放親民的景觀」與「 友善親和的服務空間」為主軸，採用台灣在地優質建材，配合台南氣候與風向，形塑外觀典雅、內部通風的建築空間，呈現府城獨特的人文美學與永續精神，並結合安平鄰近的台南地院司法資源與周邊行政服務機能，致力打造一處效能與便民兼具的司法好厝邊，預計2028年10月完工。

謝銘洋感謝台南市府大力支持此工程與南高院歷任院長、全體同仁的努力，使新大樓工程從紙上談兵走向實地施工，期許此司法新廈完工後，持續開創雲嘉南地區司法保障人權的新篇章。

台南市長黃偉哲以「今天若不做，明天會後悔」、提到他初任市長時，里活動中心興建費1坪12萬元，6年來人工、原物料上漲，建築費已漲到1坪20萬元。南市府同意代辦此工程，也開創中央與地方攜手興建司法建築的先例，他與南高院長李文賢都期待南高院新廈啟用後，提供民眾友善、舒適的洽公空間，落實司法為民理念，並成為市民引以為傲的百年司法建築。

將遷建到台南安平區的高等法院台南分院新大樓工程，11日下午舉行動土典禮。（記者王俊忠攝）

高等法院台南分院新大樓外觀示意圖。（高等法院台南分院提供）

