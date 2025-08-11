為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    路窄坡陡 消防車山區救援收隊也翻車 花蓮警消、役男2人骨折

    花蓮縣消防局三民分隊消防車，今凌晨山區救援任務返隊途中翻覆墜落邊坡。（民眾提供）

    花蓮縣消防局三民分隊消防車，今凌晨山區救援任務返隊途中翻覆墜落邊坡。（民眾提供）

    2025/08/11 16:45

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣消防局11日凌晨2點多獲報指出，卓溪鄉太平村中平林道往世豐電力工程處山里部落聯絡道有小貨車翻落邊坡約5公尺，派遣三民分隊車組2車3人前往救援，凌晨3點多把傷者救出沒有大礙，消防人員收隊準備返回分隊時，由於山區道路狹小，三民11消防車不慎也翻落邊坡約10公尺下方，造成車上消防員、役男2人受有骨折傷勢，最終由支援的消防同仁協助脫困後送醫。

    這件意外事故發生在今天凌晨3點多，當時三民11消防車執行完小貨車翻落邊坡的任務，開車返隊途中，約在山里部落聯絡道一號橋約1公里處翻落邊坡，造成警消右大腿開放性骨折，役男髖部脫臼疑似骨折、顏面（鼻、嘴）撕裂傷，支援的消防人員獲報到達後，約4點52分把人救出送醫，所幸都意識清楚、沒有生命危險。

    消防局指出，消防車疑似下山途中，不明原因失控導致車輛翻覆邊坡，車上1警消、1消防役送醫，詳細車禍原因有待釐清；目前消防車輛還卡在邊坡，現場道路相當狹小，將評估是否可用大型拖吊車到場協助排除。山里部落聯絡道位於卓溪鄉太平村，路寬約3米，道路狹小、坡度陡，路況相當不好。

