菜鳥法官調職不成 1人分飾兩角網路打筆仗 東窗事發下場曝

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄地方法院法官張浩銘申請調職不成，竟化名1人分飾兩角，上法官論壇發文打筆仗，替自己洗白，東窗事發後又謊稱帳號被盜，張恐涉7年誣告重罪並遭撤職。

張浩銘由律師轉任法官，去年分發至高雄地院不到1年，即申請調派至新北地院，結果遭新北地院否决，張心生不滿，於5月27日用公務電腦帳號登入法官論壇，化名「不吐不快」，以「特殊調動法官會議的程序是什麼？」為題，發文對否決他調遷案的新北地院大酸特酸，除砲火四射指責新北地院程序比審判還要粗糙，還點名司法院人事處出面回應。

該篇發文短短一週引來20多位法官學長姊發文回應，但無人聲援他，有法官以「大雷包」、「看不下去」、「過分放大自己」、「離職金預備備」、「人貴自知」等標題發文，反酸張「不敬業」、「非即戰力」，一分發到高雄就想調回北部，暗酸他不適合到辦案壓力大的北部法院。

張發文取暖不成，反遭學長姊回文嗆聲，又在6月4日另化名「我才是甲法院的某法官」，發出近1700字長文打筆戰，指不實消息已影響到他的工作及家庭，又面臨親人離世，更應出來為名譽澄清，「如果作為一個審判工作的法官，都無法捍衛自己的名譽，如何作為一個人民需要的法官？」

司法院調查意外發現，張1人分飾兩角替自己發洗白文，被揭穿後竟謊稱是帳號被盜，張此舉不僅可能遭撤職、斷送法官生涯，還將面臨7年誣告重罪，得不償失。

