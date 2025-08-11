為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    楊柳颱風逼近 海巡署：違法進入警戒區最重罰25萬元

    海巡署呼籲颱風期間避免觀浪及從事水域活動，違法進入颱風警戒區者將逕行開立舉發單。（記者姚岳宏翻攝）

    海巡署呼籲颱風期間避免觀浪及從事水域活動，違法進入颱風警戒區者將逕行開立舉發單。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/08/11 15:43

    〔記者姚岳宏／台北報導〕海巡署今日表示，楊柳颱風最快今深夜發布海上颱風警報，且依中央氣象署預報侵台機率極高，為防範民眾於颱風期間觀浪、遊憩釀生事故，海巡署已加強岸際防颱宣導勸離，並將於地方政府公告警戒區發布後，對違法進入警戒區者，依據《災害防救法》逕行開立舉發單。

    海巡署強調，前次「丹娜絲」颱風影響台灣期間，即已開出9案9人的舉發單，均函送地方政府裁罰新台幣5萬元至25萬元罰鍰不等，請民眾切莫以身試法。

    海巡署呼籲，民眾可以多加利用海洋委員會國家海洋研究院「GoOcean海域遊憩風險資訊」APP系統，即時掌握海象、風速、波浪、海流等全台主要海域資訊數據，避開高風險時段與區域，確保生命安全；民眾從事海域活動時，如遇緊急狀況，請立即撥打118海巡報案專線，海巡署將即刻調派人員與艦艇馳援，全力守護民眾生命安全。

    海巡署呼籲颱風期間避免觀浪及從事水域活動，違法進入颱風警戒區者將逕行開立舉發單。（記者姚岳宏翻攝）

    海巡署呼籲颱風期間避免觀浪及從事水域活動，違法進入颱風警戒區者將逕行開立舉發單。（記者姚岳宏翻攝）

    海巡署呼籲颱風期間避免觀浪及從事水域活動，違法進入颱風警戒區者將逕行開立舉發單。（記者姚岳宏翻攝）

    海巡署呼籲颱風期間避免觀浪及從事水域活動，違法進入颱風警戒區者將逕行開立舉發單。（記者姚岳宏翻攝）

