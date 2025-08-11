為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    毒蟲毒駕拒檢逃逸 逆向、闖紅燈、蛇行⋯⋯困鬧區車陣落網

    葉男被警方依法送辦。（記者徐聖倫翻攝）

    葉男被警方依法送辦。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/08/11 15:25

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市三峽分局員警昨服巡邏勤務，在台7乙線路邊見一輛違停汽車，駕駛在車內一直抖，上前準備攔查時，駕駛卻催油門落跑，追了數公里到三峽市區才被攔下，原來這名49歲葉姓駕駛吸了海洛因才上路，被警方依法送辦。

    據悉，葉男昨上午買完海洛因後隨即施打，回家途中行經台7乙線藥效發作，於是將汽車停在路邊，他則坐在駕駛座一直發抖。葉男發現有巡邏員警經過，一直朝自己的方向靠近，還示意他下車，隨即發車踩油門往三峽鬧區落跑。

    警方與毒蟲追逐數公里，沿途葉男逆向、闖紅燈、蛇行等不斷違規，最終被困在三峽鬧區的車陣中，員警持警棍敲破車窗將他拽下車並制伏，並起獲海洛因殘渣袋、針筒等證物。

    葉男承認吸毒上路，但毒品來源則交代不清，只說在網路上購買，與買家面交，其餘資料背景一概不知。警詢後，將葉男依毒品罪嫌移送法辦，違規部分依法開罰，並將持續溯源上游。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方扣回針筒、海洛因殘渣袋等證物。（記者徐聖倫翻攝）

    警方扣回針筒、海洛因殘渣袋等證物。（記者徐聖倫翻攝）

    葉男開車逃到三峽鬧區被攔下。（記者徐聖倫翻攝）

    葉男開車逃到三峽鬧區被攔下。（記者徐聖倫翻攝）

