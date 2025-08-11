為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    中市消防營捍衛平安城 防火防災知識玩中學

    台中市消防局溪湳分隊舉辦暑期消防營，活動中安排小朋友操作消防射水。（圖由溪湳分隊提供）

    台中市消防局溪湳分隊舉辦暑期消防營，活動中安排小朋友操作消防射水。（圖由溪湳分隊提供）

    2025/08/11 15:10

    〔記者陳建志／台中報導〕為提升學童防火防災知識、培養正確應變觀念，台中市政府消防局第三救災救護大隊溪湳分隊趁著暑假舉辦「守護者聯盟—捍衛平安城」消防營，吸引國小學童熱情參與，活動中安排濃煙逃生體驗、防火知識闖關、地震逃生原則以及消防射水操作等關卡，讓參與的學童實際體驗消防工作與防災資訊。

    溪湳分隊表示，本次營隊以角色扮演闖關為主軸，打造「捍衛平安城」的精彩故事情節。故事中設定，平安城遭遇大魔王「烈焰飛龍」侵襲，城市陷入危機，小小英雄們必須通過各式挑戰關卡，蒐集遺失的碎片，最終集結力量打敗烈焰飛龍、拯救家園。

    活動設計寓教於樂，安排包含濃煙逃生體驗、防火知識闖關、地震逃生原則以及消防射水操作，透過關卡任務讓學童在歡笑中學習，實地體驗消防工作的挑戰與榮耀。創意十足的設計與任務互動，深受孩童與家長喜愛。

    營隊中也同時宣導日常生活中火災預防觀念，提醒家長與學童「選用具有熄火安全裝置及溫度感知功能爐具」，以降低廚房火災風險，守護家庭安全。透過這樣的機會，不僅教育學童，更將防火意識帶回每一個家庭。

    溪湳分隊表示，消防教育應從小扎根，透過生動活潑的活動形式，讓學童建立正確的防災觀念，也期望將這份消防精神延伸至家庭，落實全民防災，讓安全觀念成為孩子們一生的保障。

    台中市消防局溪湳分隊舉辦暑期消防營，營隊中宣導日常生活中火災預防觀念。（圖由溪湳分隊提供）

    台中市消防局溪湳分隊舉辦暑期消防營，營隊中宣導日常生活中火災預防觀念。（圖由溪湳分隊提供）

    台中市消防局溪湳分隊舉辦暑期消防營，活動中安排小朋友體驗濃煙逃生。（圖由溪湳分隊提供）

    台中市消防局溪湳分隊舉辦暑期消防營，活動中安排小朋友體驗濃煙逃生。（圖由溪湳分隊提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播