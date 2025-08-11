中市消防營捍衛平安城 防火防災知識玩中學

台中市消防局溪湳分隊舉辦暑期消防營，活動中安排小朋友操作消防射水。（圖由溪湳分隊提供）

2025/08/11 15:10

〔記者陳建志／台中報導〕為提升學童防火防災知識、培養正確應變觀念，台中市政府消防局第三救災救護大隊溪湳分隊趁著暑假舉辦「守護者聯盟—捍衛平安城」消防營，吸引國小學童熱情參與，活動中安排濃煙逃生體驗、防火知識闖關、地震逃生原則以及消防射水操作等關卡，讓參與的學童實際體驗消防工作與防災資訊。

溪湳分隊表示，本次營隊以角色扮演闖關為主軸，打造「捍衛平安城」的精彩故事情節。故事中設定，平安城遭遇大魔王「烈焰飛龍」侵襲，城市陷入危機，小小英雄們必須通過各式挑戰關卡，蒐集遺失的碎片，最終集結力量打敗烈焰飛龍、拯救家園。

活動設計寓教於樂，安排包含濃煙逃生體驗、防火知識闖關、地震逃生原則以及消防射水操作，透過關卡任務讓學童在歡笑中學習，實地體驗消防工作的挑戰與榮耀。創意十足的設計與任務互動，深受孩童與家長喜愛。

營隊中也同時宣導日常生活中火災預防觀念，提醒家長與學童「選用具有熄火安全裝置及溫度感知功能爐具」，以降低廚房火災風險，守護家庭安全。透過這樣的機會，不僅教育學童，更將防火意識帶回每一個家庭。

溪湳分隊表示，消防教育應從小扎根，透過生動活潑的活動形式，讓學童建立正確的防災觀念，也期望將這份消防精神延伸至家庭，落實全民防災，讓安全觀念成為孩子們一生的保障。

台中市消防局溪湳分隊舉辦暑期消防營，營隊中宣導日常生活中火災預防觀念。（圖由溪湳分隊提供）

台中市消防局溪湳分隊舉辦暑期消防營，活動中安排小朋友體驗濃煙逃生。（圖由溪湳分隊提供）

