    社會

    大鬧超商女奧客疑中配 「426」警車載回網歪樓：別說是巧合

    編號「426」警車將蔣女載回警所，網路留言瞬間歪樓。（民眾提供）

    編號「426」警車將蔣女載回警所，網路留言瞬間歪樓。（民眾提供）

    2025/08/11 15:10

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市南屯區36歲美容師蔣姓女子昨凌晨在超商鬧場，砸紅酒瓶傷了18歲男店員，又用啤酒潑人，態度高傲，還拍下影片上傳網路，警方接獲報案迅速鎖定身分，並由編號「426」的警車載她回警所說明，而這串數字意外在網路引發大量「諧音梗」討論，網友說，懂的都懂。

    經查，蔣女昨凌晨零點多到南屯某全家超商購買紅酒與塑膠袋，要求店員幫忙裝袋。當時店員正忙於清點現金，請她稍等或自行裝袋，未料她突然情緒失控，把紅酒往櫃檯重重一砸，瓶身碎裂，玻璃割傷店員左手，接著又搖開啤酒朝對方潑灑，全程還不忘以雙手抱胸、銅板逐一丟櫃檯的姿態示威，最後大搖大擺離開。

    警方多次電話聯繫未果，索性直接上門、使用編號「426」的警車將她帶回警所，沒想到這個編號被眼尖網友注意，留言瞬間歪樓，「426專車完美呼應事件」、「這數字太巧了吧」、「不要跟我說是巧合，我就認定是故意的」、「早上看到笑到醒」。還有人笑稱：「這台以後專門處理426案件」、「感謝你讓我今天心情愉快」。

    相關新聞：
    不滿超商店員未裝袋 女顧客爆氣砸酒瓶再搖啤酒噴灑 網友看傻

    大鬧台中全家超商囂張奧客是中配？警方：持中華民國身分證

