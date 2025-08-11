男子中壢撞車肇逃又追撞 警盤查竟是毒駕惹禍

警方在萬男車內起出愷他命、喪屍煙彈、偽造車牌及笑氣鋼瓶等違禁物品。（記者李容萍翻攝）

2025/08/11 15:10

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市34歲萬姓男子疑似施用喪屍煙彈（依託咪酯）駕駛白色三菱轎車，昨（10）日近午行經中壢區福州路、廣州路口，先撞上路旁一輛轎車肇事逃逸，隨後又在環中東路二段追撞前方轎車肇事，警方及時趕到在萬男車內查扣愷他命、喪屍煙彈、偽造車牌及笑氣鋼瓶等違禁物品。

中壢警分局普仁派出所所長甘博倫今（11）日表示，萬男車禍肇事逃逸及疑似使用毒品，全案訊後依毒品、公共危險（毒駕）、偽造特種文書、毒性及關注化學物質管理法等案移送法辦並裁罰。

警方指出，萬男先後與2輛轎車發生車禍、肇事逃逸，恐要賠償車主損失，他另涉及持用毒品、偽造車牌等刑責，警方訊後將他移送法辦。

中壢警分局長林鼎泰強調，警方對於毒品案件持續加強查緝，針對依託咪酯類等新興毒品規劃專案辦理，絕不容許駕駛人在施用毒品後仍上路危害用路人安全，呼籲民眾遠離毒品，切勿以身試法，警方必將依法從嚴究辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

