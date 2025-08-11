為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男子中壢撞車肇逃又追撞 警盤查竟是毒駕惹禍

    警方在萬男車內起出愷他命、喪屍煙彈、偽造車牌及笑氣鋼瓶等違禁物品。（記者李容萍翻攝）

    警方在萬男車內起出愷他命、喪屍煙彈、偽造車牌及笑氣鋼瓶等違禁物品。（記者李容萍翻攝）

    2025/08/11 15:10

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市34歲萬姓男子疑似施用喪屍煙彈（依託咪酯）駕駛白色三菱轎車，昨（10）日近午行經中壢區福州路、廣州路口，先撞上路旁一輛轎車肇事逃逸，隨後又在環中東路二段追撞前方轎車肇事，警方及時趕到在萬男車內查扣愷他命、喪屍煙彈、偽造車牌及笑氣鋼瓶等違禁物品。

    中壢警分局普仁派出所所長甘博倫今（11）日表示，萬男車禍肇事逃逸及疑似使用毒品，全案訊後依毒品、公共危險（毒駕）、偽造特種文書、毒性及關注化學物質管理法等案移送法辦並裁罰。

    警方指出，萬男先後與2輛轎車發生車禍、肇事逃逸，恐要賠償車主損失，他另涉及持用毒品、偽造車牌等刑責，警方訊後將他移送法辦。

    中壢警分局長林鼎泰強調，警方對於毒品案件持續加強查緝，針對依託咪酯類等新興毒品規劃專案辦理，絕不容許駕駛人在施用毒品後仍上路危害用路人安全，呼籲民眾遠離毒品，切勿以身試法，警方必將依法從嚴究辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方在萬男車內起出愷他命、喪屍煙彈、偽造車牌及笑氣鋼瓶等違禁物品。（記者李容萍翻攝）

    警方在萬男車內起出愷他命、喪屍煙彈、偽造車牌及笑氣鋼瓶等違禁物品。（記者李容萍翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播