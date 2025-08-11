金門榮湖疑6旬男子溺水 救起已無生命跡象、身體僵硬

金門縣金沙鎮榮湖發現有人在湖面載浮載沉，消防局據報派員到場將人救上岸時已無生命跡象。（金門縣消防局提供）

2025/08/11 14:54

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金沙鎮榮湖今天被發現有人在湖面載浮載沉，經通報消防局派出人員馳援，到場將該名年約60歲的男子救起時已無生命跡象，身體僵硬，事故原因正由警方調查中。

縣消防局表示，上午8點左右接獲報案，指榮湖疑似有人溺水，隨即通報金沙、金湖、金寧分隊出動各式車輛5車3艇、13人趕往現場；現場指揮官第2大隊副大隊長李忠仁說，車組到場後，立即派員沿岸際搜索，立即派員將溺水者救起，但救起時男子已無生命跡象。

請繼續往下閱讀...

警方表示，員警到場時，溺者身體已經僵硬，初步觀察並無外傷，正通知家屬說明，以協助釐清案情。

縣消防局表示，民眾如遇到溺水案件，務必掌握救溺3原則：岸上救生優於下水救生、器材救生優於徒手救生、團隊救生優於個人救生，可運用鄰近可用救生器材施救並儘速撥打119報案，以爭取黃金救援時間。

金門縣金沙鎮榮湖發現有人在湖面載浮載沉，消防局據報派員到場將人救上岸時已無生命跡象。（金門縣消防局提供）

金門榮湖傳出有人溺水，消防局、縣警局金湖分局派員趕往現場。（讀者提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法