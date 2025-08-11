為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    多元計程車運將突感不適 失控撞斷消防栓再追撞路旁2車

    桃園市林姓多元計程車司機身體不適，偏右行駛撞斷中正路377號前消防栓及撞壞停車格2輛轎車。（記者李容萍翻攝）

    桃園市林姓多元計程車司機身體不適，偏右行駛撞斷中正路377號前消防栓及撞壞停車格2輛轎車。（記者李容萍翻攝）

    2025/08/11 14:42

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市44歲林姓多元計程車司機，昨（10）日晚間駕駛白色凌志轎車外出延攬生意，晚上7點51分許沿著中壢區民族路往中正路方向行駛，突然頭暈身體不適，整輛車偏右行駛、直接撞斷中正路377號前消防栓、再追撞路旁2輛分為黑色和鐵灰色轎車車損嚴重，警方趕到向林姓司機酒測值0、自行就醫，幸未傷及其他行人。

    中壢警分局中壢交通中隊小隊長江致遠今日表示，林男當時駕駛凌志多元計程車，在中壢區沿著民族路往中正路中壢車站方向直行，行至中正路377號前方，車輛突然偏右、直接衝撞前方消防栓，整支消防栓斷掉，計程車再衝撞路邊停車格2輛轎車。林姓司機事後被警方依違反道路交通管理處罰條例、另需賠償損壞消防栓等肇事責任送辦。

    警方據報處理車禍，發現該多元計程車車前損壞重大、停車格被撞2輛轎車車前、車後均損壞，警方詢問肇事原因，林姓司機坦言突然頭暈不適失控造成，詳細肇事原因由警方進一步釐清。

    中壢警分局長林鼎泰呼籲，駕駛人行車時若感覺身體不適，應立即將車輛停靠安全地點並尋求協助，以免因突發狀況釀成事故；同時提醒民眾，若有身體不適切勿強行駕駛交通工具，確保自身及其他用路人安全。

    被撞壞的停在停車格的轎車。（記者李容萍翻攝）

    被撞壞的停在停車格的轎車。（記者李容萍翻攝）

    被撞壞的停在停車格的轎車。（記者李容萍翻攝）

    被撞壞的停在停車格的轎車。（記者李容萍翻攝）

    桃園市林姓多元計程車司機身體不適，偏右行駛撞斷中正路377號前消防栓及撞壞停車格2輛轎車。（記者李容萍翻攝）

    桃園市林姓多元計程車司機身體不適，偏右行駛撞斷中正路377號前消防栓及撞壞停車格2輛轎車。（記者李容萍翻攝）

