    社會

    創意私房翻版！涉販兒少性影像 「5F自拍網站」封網下架收押3人

    「5F自拍網站」涉販兒少性影像即時封網下架。（記者蔡清華翻攝）

    「5F自拍網站」涉販兒少性影像即時封網下架。（記者蔡清華翻攝）

    2025/08/11 14:38

    〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地檢署破獲「5F自拍網站」涉嫌提供或販售偷拍及兒少性影像，儼然為「創意私房」翻版，查扣現金85萬元，及凍結帳戶資金550萬元，將經營網站的業者3人向法院聲押獲准。

    橋檢主任檢察官鄭子薇、檢察官許亞文去年間偵辦多起兒少性影像遭外流案件時，發現「5F自拍網站」涉及多起兒少性影像、成人偷拍外流影像案件，且屢經衛福部保護司性影像處理中心通知下架高達300餘件，仍持續上傳違法影像，檢察長張春暉獲報後指示立即分案查辦。

    檢察官於8月5日對多處執行搜索，查扣相關證物現金85萬餘元、虛擬貨幣USDT4萬餘顆及公司帳戶內550萬餘元，並拘提被告及傳喚多名證人到案說明，經訊問後，認被告李姓、吳姓、賴姓等3名主嫌犯嫌重大，有勾串共犯或證人、滅證之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。

    為防止兒少被害者持續擴大，檢察官要求即時關閉涉案網站，封網擴大清查，檢察長張春暉呼籲：「兒童及少年性剝削防制條例」已增訂重製、支付對價持有或觀覽兒少性影像罪刑，對於無故下載、付費購買持有或付費觀覽兒少性影像，以及意圖營利散布兒少性影像者，將處1年以上7年以下有期徒刑。

