    社會

    女子怒砸紅酒割傷超商店員 辯無意傷人是「手滑」網炸鍋

    蔣女不滿超商未提供裝袋服務，怒砸紅酒瓶割傷店員。（民眾提供）

    蔣女不滿超商未提供裝袋服務，怒砸紅酒瓶割傷店員。（民眾提供）

    2025/08/11 14:28

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市第四分局南屯派出所昨凌晨接獲報案，南屯區河南路某超商內有人滋事，員警獲報趕赴案發地點，僅剩18歲賴姓男店員在場，未見衝突紛爭，經檢視現場結帳櫃台酒瓶碎裂，賴左手掌遭噴濺玻璃割傷，所幸傷勢並無大礙。

    台中市議員林祈烽今天在臉書發文直指，昨在南屯區超商大鬧、砸紅酒傷害店員的36歲女子，從說話腔調及網友提供訊息，研判應是中配，強烈反對國民黨近期推動將中國籍配偶取得身分證時間由6年縮短為4年，但「不管是中國籍或台灣人，這種惡劣行為都不應該」。

    經查，稍早1名女子來超商買紅酒及塑膠袋，要賴幫忙將紅酒裝袋，由於當時賴男在忙於是向女顧客說：「再麻煩妳裝一下！」沒想到，女顧客很生氣說「裝起來」，接著拿起紅酒就砸向櫃台，說「不好意思，打碎了」，接著又去拿了一罐啤酒，猛搖晃打開後向他噴灑。

    賴男展現極高EQ，沒有和對方發生衝突，事後向警方說，依照店長指示，繁忙時段可以請客人自行裝袋，而該女子先前曾因相同理由與他爭執，警方隨後通知自稱美容師的蔣姓女子（36歲）到案，她坦承砸酒瓶，但辯稱無意傷人，是「手滑」導致，且因近期朋友的事心情低落，又喝了酒才會情緒失控。

    畫面曝光後，網路輿論瞬間炸鍋，不少網友肉搜出她的社群帳號狂罵：「有夠沒品」、「羞辱人還留證據」、「應該是中配」，警方則強調，蔣女持的是中華民國身分證，但未進一步查證她是否原本為本國籍或因婚姻取得，全案依傷害罪函送台中地檢署偵辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    蔣女隨後又猛搖啤酒罐打開朝店員噴灑，網路輿論瞬間炸鍋。（民眾提供）

    蔣女隨後又猛搖啤酒罐打開朝店員噴灑，網路輿論瞬間炸鍋。（民眾提供）

