    首頁　>　社會

    台東父親節銀樓搶案警再逮4共犯 起出20餘萬及部分金飾

    警方逮捕銀樓搶案共犯。（記者黃明堂翻攝）

    警方逮捕銀樓搶案共犯。（記者黃明堂翻攝）

    2025/08/11 14:16

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東市中華路一家銀樓在8日晚間被17歲陳姓少年持辣椒水搶走約5兩金飾，警方逮捕陳嫌後，再查出共犯，昨天持搜索票多路出擊，共逮捕另有4名共犯，起出部分金飾及贓款共20餘萬元，但起出的金飾疑非當天被搶金飾，是否另有涉案，警方還要調查。

    8日晚間1名年輕男子身穿帽T、戴著口罩，進入某銀樓聲稱要挑選父親節禮物，竟趁業者不注意噴灑辣椒水，搶走金項鍊後離開現場，警方隔日上午逮捕行搶的陳姓少年，再追查幕後共犯。

    台東警分局表示，月8日晚間19時30分許接獲報案，指稱中華路一段某銀樓發生搶奪案件。一名男子假意購買金飾，突然持辣椒水噴灑店員，並奪取約5兩金飾後逃逸，經查發現犯嫌先徒步後騎乘腳踏車離開。分局於案發後立即與刑警大隊組成專案小組，並報請台東地方檢察署檢察官指揮偵辦，經專案小組過濾相關影像、分析路線，並清查轄內特定對象，於9日上午緝獲首名涉案人，查扣作案工具及衣物。經持續追查其他涉案人員行蹤，又於10日持拘票及搜索票在多處地點同步執行查緝，拘捕4名涉案人，現場查扣贓物金飾一批、贓款共20餘萬元等證物。全案後續將移送台東地方檢察署偵辦。

    台東分局表示，後續將持續追查有無其他涉案人，並再次強調，對於任何暴力及重大財產犯罪，將持續嚴密偵查、全力追緝到底，絕不寬貸，務求將不法分子繩之以法。

    警方說，後續逮捕的4名共犯都是首名被逮捕者常聚在一起的，成年及未成年皆有，至於查獲的金飾與當晚被搶的是否同一批，還要釐清，贓款來源也需要進一步調查。

    台東警方查獲的金飾。（記者黃明堂翻攝）

    台東警方查獲的金飾。（記者黃明堂翻攝）

    警方查獲的金飾及現鈔。（記者黃明堂翻攝）

    警方查獲的金飾及現鈔。（記者黃明堂翻攝）

