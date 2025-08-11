透過地政士掩護傾倒廢棄物 竹檢偵破「香山廢土集團」起訴11人

新竹地檢署指揮警方會同竹市府蒐證，偵破以吳男為首，透過地政士掩護的「香山廢土集團」的大規模非法傾倒廢棄物案件。 （新竹地檢署提供）

2025/08/11 14:13

〔記者廖雪茹／新竹報導〕吳姓男子以新竹市西山區豐旭商行為據點，夥同彭姓男子等人並與不動產地政士陳姓男子合作，共組「香山地區廢土集團」，由地政士尋找閒置土地，藉故以協助整地名義蒙騙地主同意填土或強行開挖，再傾倒營建剩餘土石方或營建廢棄物以謀利，導致山坡保育地原貌遭破壞及受掩埋廢棄物污染。新竹地檢署指揮警方偵辦，會同竹市府歷時多月蒐證，今天將以吳男為首的「香山地區廢土集團」11人，依違反水土保持法、山坡地保育利用條例、廢棄物清理法，以及刑法竊佔罪、強制罪、恐嚇取財等提起公訴。

檢警調查，「香山地區廢土集團」至少涉及新竹市見樂段、延壽段、香山區師院段等山坡保育地以及海山段土地等多案。其中，2023年7月25日至8月24日間，吳男指示同夥與見樂段9名地主接洽，假借與鋐凱建設合作名義要求配合傾倒土石整地，部分地主明確反對後，仍強行進場作業，將來源不明工地營建剩餘土石方運至現場傾倒回填，共185車次，每車約3000元計算，不法獲利約55萬5000元。

請繼續往下閱讀...

2023年9月10日至10月11日間，吳男等人在未取得延壽段土地地主同意、未具備廢棄物清除處理許可下，持「整地委託書」誤導取信，進場傾倒營建剩餘土石方及營建廢棄物，共91車次，不法獲利約27萬3000元。吳男查覺地主發現違法開挖情形且不同意和解下，竟指示同夥羅男出面，恫稱：「你這代書做成這樣想要吃拳頭嗎？」等語並作勢毆打，以暴力恫嚇同夥的陳姓地政士、洪男，要求籌款500萬元，並須先支付10萬元，否則不得離開，還強逼錄下對上述違法開挖情事全權負責的自白影片，陳、洪2人因畏懼當晚交付5萬元，事後羅男又多次施壓，洪男經親友透過不知情的市議員將180萬元轉交予吳男。

另外檢警也查出吳男等人以同樣手法，夥同師院段土地蔡姓所有權人，以及藉故以借道、堆置肥沃土石可種植農作物等名義蒙騙海山段楊姓地主同意後，僱用怪手開挖整地，再聯繫不詳砂石車司機、載運大量營建剩餘土石方傾倒回填。師院段因此獲利共14萬5320元，造成該土地回填邊坡有張力裂縫及沖蝕溝，且地表逕流持續沖刷部分土砂崩落至下邊坡而致生水土流失，海山段獲利45萬元。

新竹地檢署表示，本案由國土專組葉子誠檢察官指揮刑事局偵查第二大隊、新竹市警察局第三分局偵辦，並經立委陳椒華國會辦公室、竹市政府函送後，歷時多月蒐證，偵破以吳男為首，透過地政士掩護的「香山廢土集團」的大規模非法傾倒廢棄物案件。檢察官審酌吳男等人長期、多地點非法傾倒，涉案地點廣泛、手法隱蔽且反覆，情節重大、金額龐大，嚴重破壞地貌與環境，爰請法院依法量刑，並宣告沒收犯罪所得及相關運輸機具。

新竹地檢署指揮警方會同竹市府蒐證，偵破以吳男為首，透過地政士掩護的「香山廢土集團」的大規模非法傾倒廢棄物案件。 （新竹地檢署提供）

檢察官審酌吳男等人長期、多地點非法傾倒，涉案地點廣泛、手法隱蔽且反覆，情節重大、金額龐大，嚴重破壞地貌與環境，爰請法院依法量刑。 （新竹地檢署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法