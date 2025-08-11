日台協會指九份扒手猖獗 新北警：正視問題

警方強化九份老街等觀光景點的見警率，也呼籲遊客若欲問題第一時間務必尋求警方協助。（記者徐聖倫翻攝）

2025/08/11 13:51

〔記者徐聖倫／新北報導〕九份因「神隱少女」在此取景緣故，為日本遊客最喜歡的台灣觀光景點之一，而日台交流協會指出近日台灣扒手猖獗，九份、永康街等觀光景點被點名；新北市刑警大隊指出，今年度新北市全市日籍遊客遭竊案件為5件，占總竊案數0.06%，比例雖低，但新北市警局仍不敢忽視。

新北市刑警大隊統計，今年1月迄今，受理普通竊盜案件計8034件，總損失金額約新臺幣10萬5806元，其中偵破6141件，破獲率達76.44%，顯示警方查緝效能良好。而針對日籍遊客遭竊案件，今年度總案件數為5件，損失現金約2萬5000元，警方正視外國觀光客在台安全問題，5案均已掌握特定對象並追緝中。

此外，新北市警局推動多項防範措施，首先為加強監視與查緝，針對九份等熱門觀光區，全面調閱周邊監視器積極追查，協調商家調整鏡頭或增設監視器，並九份老街阿妹茶樓前平台、昇平戲院等新增3處監視器，提升監控密度；次為多語言防竊宣導，在觀光熱點張貼多國語言防竊標語、小卡片與人形立牌，提醒遊客財不露白，並請商家協助警示可疑人物。

警方也持續與日台交流協會橫向聯繫，提供防竊資訊予日本來台旅客，宣導如遭竊應第一時間向就近派出所報案，以利立即展開偵查。新北市刑大呼籲，在人潮擁擠處務必將包包置於身前、拉鍊封妥，並將護照與現金分開存放。如遇可疑情況或不幸遭竊，請撥打110或就近向警方求助，我們將全力協助，迅速偵辦。

