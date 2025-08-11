孫不想回家 阿公氣惱騎走 孫追上車後被巴頭

5歲小男童戴著安全帽追阿公的機車。（圖擷自「南投人聊天室2.0」臉書社團）

2025/08/11 13:59

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投有機車騎士對5歲男童兩次動手巴頭，過程被民眾拍下PO上臉書社團，有人也提供小孩跑追機車的畫面，網友對「打小孩的爸爸」大加撻伐，警方後來以車追人，才知騎士是阿公，要載孫子回家，小孩玩到不想走，阿公索性把車騎走，孫子追上後，阿公氣到巴頭，警方已對阿公口頭告誡。

父親節前一晚有網友在「南投人聊天室2.0」臉書社團PO影片，影片顯示看起來5、6歲的小孩在路口被騎機車的男子巴頭，接著騎士把小孩拉上機車腳踏板，再巴一次頭，致小孩的安全帽掉下來，該網友貼文後，引起網友熱議，很多人忿忿不平，對「打小孩的爸爸」大加撻伐，而路旁大樓的主委也找到監視器拍到小孩戴安全帽奔跑追車的影片，網友留言都支持報警。

警方也注意到這則貼文和影片，以影片拍到的機車車牌追人，這兩天找到影片中的騎士，才知騎士是小朋友的阿公。

南投警方表示，當天疑因5歲男童玩過頭，不想跟阿公回家，阿公一氣之下騎車離開，在遠方紅綠燈下等孩童，小孩追上機車後，阿公忍不住巴頭，員警已告誡這個阿公，其行為恐有違兒少法，並要求男子改變管教方式，避免造成孩童傷害。

社勞局表示，此舉未違反兒少法，但長輩要顧及小孩的自尊和安全，將會對阿公加強親職教育。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

阿公生氣巴孫子的頭。（圖擷自「南投人聊天室2.0」）

小男童站上機車腳踏板，阿公再巴一次安全帽，致安全帽掉下來。（圖擷自「南投人聊天室2.0」）

