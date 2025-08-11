為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    孫不想回家 阿公氣惱騎走 孫追上車後被巴頭

    5歲小男童戴著安全帽追阿公的機車。（圖擷自「南投人聊天室2.0」臉書社團）

    5歲小男童戴著安全帽追阿公的機車。（圖擷自「南投人聊天室2.0」臉書社團）

    2025/08/11 13:59

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投有機車騎士對5歲男童兩次動手巴頭，過程被民眾拍下PO上臉書社團，有人也提供小孩跑追機車的畫面，網友對「打小孩的爸爸」大加撻伐，警方後來以車追人，才知騎士是阿公，要載孫子回家，小孩玩到不想走，阿公索性把車騎走，孫子追上後，阿公氣到巴頭，警方已對阿公口頭告誡。

    父親節前一晚有網友在「南投人聊天室2.0」臉書社團PO影片，影片顯示看起來5、6歲的小孩在路口被騎機車的男子巴頭，接著騎士把小孩拉上機車腳踏板，再巴一次頭，致小孩的安全帽掉下來，該網友貼文後，引起網友熱議，很多人忿忿不平，對「打小孩的爸爸」大加撻伐，而路旁大樓的主委也找到監視器拍到小孩戴安全帽奔跑追車的影片，網友留言都支持報警。

    警方也注意到這則貼文和影片，以影片拍到的機車車牌追人，這兩天找到影片中的騎士，才知騎士是小朋友的阿公。

    南投警方表示，當天疑因5歲男童玩過頭，不想跟阿公回家，阿公一氣之下騎車離開，在遠方紅綠燈下等孩童，小孩追上機車後，阿公忍不住巴頭，員警已告誡這個阿公，其行為恐有違兒少法，並要求男子改變管教方式，避免造成孩童傷害。

    社勞局表示，此舉未違反兒少法，但長輩要顧及小孩的自尊和安全，將會對阿公加強親職教育。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    阿公生氣巴孫子的頭。（圖擷自「南投人聊天室2.0」）

    阿公生氣巴孫子的頭。（圖擷自「南投人聊天室2.0」）

    小男童站上機車腳踏板，阿公再巴一次安全帽，致安全帽掉下來。（圖擷自「南投人聊天室2.0」）

    小男童站上機車腳踏板，阿公再巴一次安全帽，致安全帽掉下來。（圖擷自「南投人聊天室2.0」）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播