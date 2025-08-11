為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    日台協會示警台灣扒手猖獗 刑事局：已掌握外籍犯嫌1男3女

    刑事局提醒，一旦發現財物遭竊，務必立即就近報案，以便警察機關迅速展開調查，掌握線索並提高破案機率。（記者姚岳宏攝）

    2025/08/11 13:55

    〔記者姚岳宏／台北報導〕有關日本台灣交流協會指陳，近期台灣多個觀光景點接連發生日本旅客遭竊案件，特別是在夜市等人潮密集區域，已有多名日本遊客受害，呼籲赴台旅遊的日本民眾務必加強個人財物安全管理，刑事警察局表示，已掌握涉案外籍犯嫌1男3女，各轄區員警已同步針對高風險區域強化防制與偵辦作為。

    刑事警察局統計，今年1至7月底，日籍人士在台遭竊案件共計14件，遭竊物品包含新台幣、日幣、皮夾、信用卡等卡類及智慧型手機等，其中台北市及新北市轄內市場（含夜市）發生案件占比最高，發生時間集中於5月份，多發生於老街、商圈、夜市及大眾運輸工具上，尤以士林夜市、九份、永康街及台北捷運中山站等地較易發生，犯嫌常以推擠、拉開背包拉鍊或割破外衣等方式竊取財物，機動性高、行竊手法熟練。

    警方依據旅客報案資料，經過濾犯嫌資料比對，已掌握涉案外籍犯嫌1男3女；為有效遏止觀光點扒竊案件，各轄區員警已同步針對高風險區域強化防制與偵辦作為，包含加強巡邏提升見警率、設置多國語言防竊宣導立牌與小卡；另亦協調商家調整或增設監視器鏡頭，並透過與移民署、航空警察局等單位合作，統合跨轄偵查資源，聚焦扒竊集團與慣竊案件。

    刑事局協同相關所轄警察單位，加強宣導來台旅客應提高防竊意識，將貴重物品置於有拉鍊的前側口袋或防盜腰包中，並分散存放現金與證件；在人潮擁擠處避免邊走邊使用手機或翻找包包，並隨時留意異常碰撞或推擠情況，一旦發現財物遭竊，務必立即就近報案，以便警察機關迅速展開調查，掌握線索並提高破案機率。

