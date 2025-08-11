為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    騎微型電動車突冒煙 花蓮騎士急停路邊「車變火球！」

    花蓮縣吉安鄉中山路三段與慶豐一街口昨深夜發生一起微型電動車起火的意外。（民眾提供）

    2025/08/11 13:45

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉中山路三段與慶豐一街口昨深夜發生一起微型電動車起火的意外，徐姓騎士騎到一半電動車就突然冒出大量白煙，徐男趕緊路邊停車，一下車電動車就冒火變成一團火球，消防隊獲報後到場把火勢熄滅，起火原因還需要進一步調查。

    27歲徐姓騎士昨晚騎著微型電動車行經吉安鄉中山路三段與慶豐一街口時，突然冒出濃濃白煙，徐男趕快停到路邊，一下車打電話報案，很快就起火燃燒，整輛車變成火球， 花蓮縣消防局獲報到場，第一時間疏散圍觀民眾，消防人員立即拉水線射水撲滅火勢，10分鐘內就將火勢熄滅。

    花蓮縣消防局指出，電動車近年成為民眾方便的代步工具，不過也時常發生起火意外，微型電動二輪車起火以鋰電池為主，消防局提醒民眾，使用鋰電池時切勿過度充放電、避免掉落或撞擊，一旦發現外殼破裂或膨脹等異常，應停止使用；電動車電池若有碰撞、老舊等容易形成短路，另外，過度充電也易使電池內部產生化學變化，盡量不要隔夜充電，避免過度充電造成電池損壞引起燃燒。

    熱門推播