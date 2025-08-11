日台交流協會示警「台灣扒手橫行」 北市刑大即起展開強化作為

台北市刑大。（資料照）

〔記者王冠仁／台北報導〕日本台灣交流協會近日在官網發布消息，提醒旅台日人要小心扒手，尤其是夜市、九份、台北市永康街和台北捷運中山站附近，引起各界譁然。對此，台北市刑警大隊今天表示，即日起展開強化作為，同時也已派員前往日本台灣交流協會拜會，說明相關查緝行為，同時也強化雙方聯繫管道。

北市刑大指出，今年截至本月上旬，台北市警方共受理日籍旅客在夜市等地遭遇扒手的竊案共11件，其中有日籍旅客在永康商圈被扒，警方當時循線鎖定4名菲律賓籍犯嫌，但這些犯嫌已經在6月時出境，警方已先行函送檢方。

此外，還有1名日籍旅客在公車上遭遇扒手，警方當時就在現場逮到王姓犯嫌，他當天就被移送法辦。

北市刑大強調，為了防範扒手，警方即日起展開強化作為，實際項目共有3點。

（一）強化防竊宣導、落實防制作為

針對高發地點實施治安與防竊檢測，熱時熱點編排防竊勤務；結合商圈、自治會、商家等推動防竊措施與宣導作為，像是多語種防竊警語，以及建立緊密聯繫及即時治安資訊交換機制。

（二）即時管制偵處、聯防查緝打擊

案件受理後管制並調閱監視影像、盡速查明犯嫌身分；分析統合跨轄偵查資源，加強雙北區域聯防，聚焦打擊扒竊集團與慣竊案件。

（三）加強動態控管、友軍連繫協助

定期監控國內外扒竊慣犯及鷹眼專案對象，並依規定查察、告誡轄內列管竊盜。針對外籍竊嫌，會同航空警察局刑事警察大隊及移民署國境事務大隊共同偵辦，調閱犯嫌影像等資料，掌握犯嫌出入境動線、來台住居所及搭乘交通工具等資料，並報請檢察官指揮，以利查緝逮捕。

警方也呼籲，民眾在夜市、觀光商圈及搭乘大眾運輸時，務必將皮夾、手機等貴重物品放置在視線可及且不易被取走之處，注意周遭陌生人異常接近或推擠行為，以免財物受損。

