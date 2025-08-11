抓到了！台中休旅車撞死騎士 肇逃越籍移工投案

黃姓移工開車撞死騎士後棄車逃逸，稍早已到案。（民眾提供）

2025/08/11 12:39

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區今天清晨發生一起奪命車禍，一輛豐田休旅車與機車在路口猛烈碰撞，導致67歲葉姓騎士當場被撞飛，送醫搶救仍不治，肇事後逃逸的黃姓越南籍移工，在警方追緝壓力下，稍早自行到警所投案，供稱因事發後太害怕才棄車逃逸，全案將依過失致死等罪嫌究辦。

警方在事故發生後到場時，發現肇事休旅車空無一人，僅剩車輛停在路旁，車籍登記在36歲黃姓越南籍男子名下，但黃男表示自己並非駕駛，而是將車借給38歲同鄉黃姓移工使用，警方隨即鎖定嫌犯展開追查，不久，黃嫌在另一警所現身投案，第五分局交通分隊立刻派警車將他押回偵辦。

請繼續往下閱讀...

黃嫌供稱，事發當時他駕駛借來的轎車，載著4名在網路認識的同鄉移工準備出遊，沿仁平街往南直行時，與沿崇德六路往西直行的葉姓騎士相撞，巨大的撞擊力將葉男拋飛倒地，失去生命跡象，黃嫌坦承，因為驚慌失措，加上擔心後果，才與乘客棄車分頭逃逸，後來才鼓起勇氣投案。

警方酒測確認黃嫌並未飲酒，確切肇事原因仍待鑑定釐清，全案詢後將依過失致死與肇事逃逸罪嫌送辦，警方同時呼籲民眾，發生交通事故應立即報警並協助救護傷患，在現場安全位置靜候警方到場處理，若肇事後逃逸將觸犯刑責並加重其刑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法