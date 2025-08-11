又是毒蟲拒檢 休假警路過燃警魂助逮毒蟲

新北市消防局派員將陳男送醫。（記者徐聖倫翻攝）

〔記者徐聖倫／新北報導〕又是毒蟲拒檢！前日下午土城警分局巡邏警力行經金城路一段，發現路上一輛汽車後方向燈不規則閃爍，於是上前攔檢，不料該車加速逃逸，除了值勤中的員警追上去外，另有2名休假員警經過見狀也趕緊幫忙。追了不到100公尺，該車被攔停，眾人將駕駛44歲楊姓男子、副駕駛座乘客40歲陳姓男子逮捕，並在陳男身上搜出海洛因、依托咪酯煙油等證物，另陳男當下過度換氣，將其送醫。

據悉，44歲楊男發現自己被警方盯上，他馬上催油門逃跑，除了值勤中員警騎機車追上去外，休假經過此地的偵查隊小隊長朱晉廷、金城派出所警員籃濬騰見狀也一起上前幫忙。汽車順利被攔停，楊男被員警拉下駕駛座制伏在地，副駕駛座的陳男則過度換氣明顯不適，於是聯繫119將其送醫，經急救後無大礙。

警方在陳男身上搜出海洛因2包、依托咪酯煙彈1顆、依托咪酯煙油2罐、電子煙主機2支及針筒2支等證物，楊男否認持毒，陳男也說毒品不是他的，2人互推責任，警詢後依毒品罪嫌將楊、陳2人移送法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

