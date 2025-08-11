為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    又是毒蟲拒檢 休假警路過燃警魂助逮毒蟲

    新北市消防局派員將陳男送醫。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市消防局派員將陳男送醫。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/08/11 12:34

    〔記者徐聖倫／新北報導〕又是毒蟲拒檢！前日下午土城警分局巡邏警力行經金城路一段，發現路上一輛汽車後方向燈不規則閃爍，於是上前攔檢，不料該車加速逃逸，除了值勤中的員警追上去外，另有2名休假員警經過見狀也趕緊幫忙。追了不到100公尺，該車被攔停，眾人將駕駛44歲楊姓男子、副駕駛座乘客40歲陳姓男子逮捕，並在陳男身上搜出海洛因、依托咪酯煙油等證物，另陳男當下過度換氣，將其送醫。

    據悉，44歲楊男發現自己被警方盯上，他馬上催油門逃跑，除了值勤中員警騎機車追上去外，休假經過此地的偵查隊小隊長朱晉廷、金城派出所警員籃濬騰見狀也一起上前幫忙。汽車順利被攔停，楊男被員警拉下駕駛座制伏在地，副駕駛座的陳男則過度換氣明顯不適，於是聯繫119將其送醫，經急救後無大礙。

    警方在陳男身上搜出海洛因2包、依托咪酯煙彈1顆、依托咪酯煙油2罐、電子煙主機2支及針筒2支等證物，楊男否認持毒，陳男也說毒品不是他的，2人互推責任，警詢後依毒品罪嫌將楊、陳2人移送法辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方將楊男制伏。（記者徐聖倫翻攝）

    警方將楊男制伏。（記者徐聖倫翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播