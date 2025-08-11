天九牌大賭場隱身透天厝 開沒一週被警整鍋端了

警方進入賭場控制現場。（記者徐聖倫翻攝）

2025/08/11 12:25

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市林口區佳林路某透天厝遭檢舉時有不明人士出沒，警方經過蒐證，發現有職業大賭場隱身此地，警方昨夜出動攻堅，順利搗破天九牌大賭場，逮捕負責人江姓男子與同夥共3人，扣回11萬元賭資，並帶回現場26名賭客，全案依法送辦。

據悉，有民眾連日向警方檢舉，佳林路這處透天厝有不明人士出入數日，晚間還吵得不行，林口警分局獲報馬上推斷有可能是賭場，即刻組成專案小組蒐證，後續順利持搜索票前往查緝。

警方昨晚進行攻堅，破門入內隨即控制現場，當場將56歲江姓負責人，以及負責把風、現場控管的陳姓、藍姓2名工作人員逮捕，現場共有26名賭客一併被警方帶回偵詢。警方於現場扣下抽頭金18400元、賭資11萬元，以及賭具天九牌、骰子、監控系統等證物。

警方查出，江男有多起賭博前科，他供稱才營業不到一週就被抄，損失慘重。警詢後，依賭博罪嫌將江等共3人移送法辦，賭客部分則依違反社會秩序維護法裁罰。

警方扣回賭具天九牌、賭資、抽頭金等證物。（記者徐聖倫翻攝）

警方準備進行攻堅。（記者徐聖倫翻攝）

