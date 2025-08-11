為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    天九牌大賭場隱身透天厝 開沒一週被警整鍋端了

    警方進入賭場控制現場。（記者徐聖倫翻攝）

    警方進入賭場控制現場。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/08/11 12:25

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市林口區佳林路某透天厝遭檢舉時有不明人士出沒，警方經過蒐證，發現有職業大賭場隱身此地，警方昨夜出動攻堅，順利搗破天九牌大賭場，逮捕負責人江姓男子與同夥共3人，扣回11萬元賭資，並帶回現場26名賭客，全案依法送辦。

    據悉，有民眾連日向警方檢舉，佳林路這處透天厝有不明人士出入數日，晚間還吵得不行，林口警分局獲報馬上推斷有可能是賭場，即刻組成專案小組蒐證，後續順利持搜索票前往查緝。

    警方昨晚進行攻堅，破門入內隨即控制現場，當場將56歲江姓負責人，以及負責把風、現場控管的陳姓、藍姓2名工作人員逮捕，現場共有26名賭客一併被警方帶回偵詢。警方於現場扣下抽頭金18400元、賭資11萬元，以及賭具天九牌、骰子、監控系統等證物。

    警方查出，江男有多起賭博前科，他供稱才營業不到一週就被抄，損失慘重。警詢後，依賭博罪嫌將江等共3人移送法辦，賭客部分則依違反社會秩序維護法裁罰。

    警方扣回賭具天九牌、賭資、抽頭金等證物。（記者徐聖倫翻攝）

    警方扣回賭具天九牌、賭資、抽頭金等證物。（記者徐聖倫翻攝）

    警方準備進行攻堅。（記者徐聖倫翻攝）

    警方準備進行攻堅。（記者徐聖倫翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播