台北車站街頭驚傳家暴 老公拿雨傘痛打老婆還拖行

2025/08/11 12:32

〔記者王冠仁／台北報導〕賴姓男子與黃姓妻子，昨天在台北車站旁的公車站牌等候公車準備返家時，兩人疑似為了稍早的工作情況起爭執，賴情緒失控，居然當街拿起雨傘毆打黃，甚至還將黃拖行在地。轄區警方事後將雙方帶回派出所釐清，無奈黃不願提告，警方只能依法通報家防中心協助黃申請安置作業及保護令，同時以社會秩序維護法對賴裁處。

北市警中正一分局在昨天下午3時許接獲報案，民眾聲稱在台北車站旁的公車站牌處，有一名男子當街毆打一名女子。

轄區警方立刻趕到現場，這才發現原來這對男女是賴姓丈夫與黃姓妻子，他們兩人擔任清潔工人，昨天早上在工作時，賴男疑似不滿黃女的工作方式，兩人在等候公車返家時談論此事，沒想到賴越說越氣，最後居然當街拿起雨傘打黃，還將黃拖行在地。

據悉，賴約在10多年前有家暴紀錄，但近來都沒有出現「異狀」。事發後黃女對案情避重就輕、不願多談，也不願提告；賴男情緒激動，還一度當著員警的面向黃女嗆聲。

警方說，雖然黃女不願提告，但賴男確實有施暴行為，警方後續依職權通報北市家防中心，協助黃女申請安置作業及保護令，並製作脆弱家庭通報。另雙方均暫不提出刑事告訴，針對賴男行為部分，警方依涉嫌社會秩序維護法第87條「加暴行於人」偵辦。

中正第一分局呼籲，民眾如果遇到家暴，不管是肢體、言語、精神上的傷害，請第一時間請撥打110報警，或撥打113保護專線，警方會立即介入處理，並協助後續保護令申請或安置，避免再次發生傷害情事。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

