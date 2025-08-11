為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    以嬰兒床佔地停車 竹市警：清運後最高再罰2400元

    新竹市東區博愛街東園國小圍牆外，有人以嬰兒床佔地停車，遭民眾爆料。（圖擷取自臉書）

    新竹市東區博愛街東園國小圍牆外，有人以嬰兒床佔地停車，遭民眾爆料。（圖擷取自臉書）

    2025/08/11 12:26

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕民眾爆料，新竹市東區博愛街東園國小圍牆外，有人長期擺放個人雜物，甚至還有廢棄的嬰兒床，直接將巷弄當成自家地盤，佔地為王以便停車，新竹市警方表示此行為已明顯違規，呼籲民眾勿佔用道路，除將立即清運外，依法還可處1200元以上、2400元以下罰鍰。

    有民眾臉書發文指竹市東區博愛街76巷內，也就是東園國小圍牆外，常有人拿物品佔路，當作自己家停車格，質疑對方是路霸，希望警方能處理，公共空間本來就是看到的人都可以停，為什麼有人可以持續霸佔？

    不少民眾紛紛在底下留言「新竹的學校周邊都是佔地為王的停車場」、「哇嬰兒床，標新立異」、「我20年前印象中 .... 以前這裡就是這樣了」、「支持畫設車格，公有地使用者付費很合理，不是你停了幾十年位置就是專屬的，新竹就是一堆路霸想要享有福利卻又不願意付出相對應的成本」、「香山區也一堆，還會理直氣壯叫別人不准停，因為是他們的位置。」

    市警局表示，「道路交通管理處罰條例」第82條第1項第1款規定，於道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物，均屬違規；同條第2項規定，前項第1款妨礙交通之物及第8款廣告牌，若經勸導行為人不即時清除，或行為人不在場，將視同廢棄物依相關法令清除。

    警察局表示，員警發現違規情形時，將先行勸導行為人立即清除；若未改善或行為人不在場，則啟動清道專案，除針對違規行為舉發外，並協請市府工務處辦理拆除，及環境保護局執行清運，以維護道路暢通與用路安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播