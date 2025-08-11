以嬰兒床佔地停車 竹市警：清運後最高再罰2400元

新竹市東區博愛街東園國小圍牆外，有人以嬰兒床佔地停車，遭民眾爆料。（圖擷取自臉書）

2025/08/11 12:26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕民眾爆料，新竹市東區博愛街東園國小圍牆外，有人長期擺放個人雜物，甚至還有廢棄的嬰兒床，直接將巷弄當成自家地盤，佔地為王以便停車，新竹市警方表示此行為已明顯違規，呼籲民眾勿佔用道路，除將立即清運外，依法還可處1200元以上、2400元以下罰鍰。

有民眾臉書發文指竹市東區博愛街76巷內，也就是東園國小圍牆外，常有人拿物品佔路，當作自己家停車格，質疑對方是路霸，希望警方能處理，公共空間本來就是看到的人都可以停，為什麼有人可以持續霸佔？

不少民眾紛紛在底下留言「新竹的學校周邊都是佔地為王的停車場」、「哇嬰兒床，標新立異」、「我20年前印象中 .... 以前這裡就是這樣了」、「支持畫設車格，公有地使用者付費很合理，不是你停了幾十年位置就是專屬的，新竹就是一堆路霸想要享有福利卻又不願意付出相對應的成本」、「香山區也一堆，還會理直氣壯叫別人不准停，因為是他們的位置。」

市警局表示，「道路交通管理處罰條例」第82條第1項第1款規定，於道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物，均屬違規；同條第2項規定，前項第1款妨礙交通之物及第8款廣告牌，若經勸導行為人不即時清除，或行為人不在場，將視同廢棄物依相關法令清除。

警察局表示，員警發現違規情形時，將先行勸導行為人立即清除；若未改善或行為人不在場，則啟動清道專案，除針對違規行為舉發外，並協請市府工務處辦理拆除，及環境保護局執行清運，以維護道路暢通與用路安全。

