    首頁　>　社會

    台中阿伯賣地加存款攢4619萬全蒸發！ 車手擁槍防黑吃黑被逮

    李姓車手當天自備行李箱裝贓款就逮。（警方提供）

    李姓車手當天自備行李箱裝贓款就逮。（警方提供）

    2025/08/11 12:02

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市75歲林姓阿伯退休多年，去年賣地獲得逾3000萬元收入，加上退休金及積蓄，日子過得相當安逸，原打算安享晚年卻在臉書看到投資廣告後誤入陷阱，自去年10月至今年1月依對方指示，先後以面交與匯款方式各6次，總計交出高達4619萬元，直到遲遲未見「獲利出金」才驚覺遭騙。

    林男隨即向台中市第四分局大墩派出所報案，警方成立專案小組，在林男配合下設局誘出車手，約定交易當晚，面交地點選在南屯區田心北二巷，警方見李姓車手（24歲）拖著準備裝贓款的自備行李箱現身，立即上前壓制逮人，當場查扣現金37萬2500元、手機、印章、存款憑據及工作證。

    由於面交地點人煙稀少，員警周邊布署時，發現3名男子徘徊神情緊繃，手機不斷接到疑似詐團來電，經盤查確認，邱姓（25歲）、簡姓（26歲）與游姓男子（30歲）全與李男同屬一個詐騙群組，其中游男更是詐團的高階車手，負責監控其他取款車手動態。

    警方同時發現他隨身攜帶一把制式手槍與子彈，他供稱因擔憂當晚鉅款面交恐遭「黑吃黑」，才武裝到場確保交易安全，然而，當他見到李姓車手被逮，瞬間慌了手腳，竟將槍枝與包包丟進路旁店家企圖滅證，仍被查獲，4人詢後被依詐欺、洗錢防制法及槍砲等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

    檢方訊問後聲押禁見李、簡、游3人獲准，邱男則以8000元交保並限制住居，全案也在近日偵結，檢方依詐欺等罪起訴游、李、簡3人，邱因罪證不足獲不起訴。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方查扣的制式手槍及子彈。（警方提供）

    警方查扣的制式手槍及子彈。（警方提供）

    警方查扣贓款、存款憑據及工作證等證物。（警方提供）

    警方查扣贓款、存款憑據及工作證等證物。（警方提供）

