    高市國小聘用竹笛老師 琴房猥褻2女童判囚3年5月定讞

    最高法院。（資料照）

    最高法院。（資料照）

    2025/08/11 11:31

    〔記者張文川／台北報導〕高雄市某國小聘用的張姓竹笛男指導老師，指導2名國小女童才藝，女童畢業後他仍到府指導，不料他竟醉翁之意不在酒，趁獨處機會對女童強行親嘴、摸大腿、擁抱，最高法院維持二審高雄高分院判決，依對未滿14歲人強制猥褻等罪將他判處徒刑3年5月徒刑，另依性騷擾罪判處3月可易科罰金之刑，全案定讞。

    判決指出，張男是高雄市某國小聘任的竹笛、中國笛指導老師，指導學童音樂才藝，其中2名女童國小畢業後，張男乃持續到她們住處加強指導才藝。

    檢警調查指控，2014年9月至2016年6月止，張男兩度在A女童的住處琴房，利用個別指導她上課的機會，撫摸女童的大腿、親吻手、臉頰、嘴巴、撫摸磨蹭手背、手心、擁抱。

    2021年9月4日下午，張男在B女住處琴房指導，於並肩近身指導時，突然叫她名字，女童轉頭，張男趁這機會，嘟嘴親吻她的嘴巴。

    B女童向家長哭訴，檢警查出A女也有遭非禮經歷，認定張男不是不小心而是故意為之，將張男起訴。一審高雄地院依強制猥褻罪將張男判刑3年5月，另依性騷擾罪判處3月徒刑。

    張男不服上訴，指出他是為了調整A女持笛的姿勢，才摸到她手背、手心，若有猥褻行為，女童後來不可能繼續接受他的指導，還參加他的音樂會，至於B女，他辯稱琴房有一面大鏡子，他如果在她背後有任何動作，她應該都看的見，認為指控不實。

    高雄高分院依據被害人等證詞，不採信張男辯駁，維持一審判決；最高法院亦駁回張男上訴，全案定讞。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

