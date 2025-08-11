為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄男子高溫赤膊跪地乞討引爭議 警方依法勸離

    高雄男子頂著35度高溫，打赤膊以五體投地方式，趴跪地上向人行乞。（記者黃良傑攝）

    高雄男子頂著35度高溫，打赤膊以五體投地方式，趴跪地上向人行乞。（記者黃良傑攝）

    2025/08/11 10:46

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄高醫大學、醫院間人行道，近日有一男子頂著35度高溫，打赤膊以五體投地方式，趴跪地上向人行乞，身邊還放有2支枴杖，見善心人捐錢離開，因受不了高溫燙身，不忍了起身穿衣，此舉引起路人議論，因影響行人通行，警方將開單勸離。

    警方今指出，男子在烈日豔陽下光著上身，全身趴在高溫水泥地行乞，確實能博取路人同情，但也影響人行道通行，對城市形象與觀光均有影響。

    男子赤膊趴地行乞，因未經許可在道路、人行道上，從事影響交通行為，導致行人、車輛通行受阻，將會被認定影響交通，違反「道路交通管理處罰條例」可處新臺幣1200元以上、2400元以下罰鍰。

    此外，若無正當理由在公共場所遊蕩、行乞，經勸導不聽者，將以違反「社會秩序維護法」開罰3000元以下罰鍰或警告。

    警方強調，一旦有假裝殘疾博取同情，或強行攔阻行人逼捐行為，就可能構成詐欺、恐嚇罪嫌。

    三民一分局表示，警方通常會先勸離，並轉介社會救助，除非對方態度不佳，或拒絕離開現場，持續影響交通或抗拒，警方才會依法處置。

    打赤膊趴地乞討的男子，熬不住水泥地高溫爬起身穿衣。（記者黃良傑攝）

    打赤膊趴地乞討的男子，熬不住水泥地高溫爬起身穿衣。（記者黃良傑攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播