高雄男子高溫赤膊跪地乞討引爭議 警方依法勸離

高雄男子頂著35度高溫，打赤膊以五體投地方式，趴跪地上向人行乞。（記者黃良傑攝）

2025/08/11 10:46

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄高醫大學、醫院間人行道，近日有一男子頂著35度高溫，打赤膊以五體投地方式，趴跪地上向人行乞，身邊還放有2支枴杖，見善心人捐錢離開，因受不了高溫燙身，不忍了起身穿衣，此舉引起路人議論，因影響行人通行，警方將開單勸離。

警方今指出，男子在烈日豔陽下光著上身，全身趴在高溫水泥地行乞，確實能博取路人同情，但也影響人行道通行，對城市形象與觀光均有影響。

男子赤膊趴地行乞，因未經許可在道路、人行道上，從事影響交通行為，導致行人、車輛通行受阻，將會被認定影響交通，違反「道路交通管理處罰條例」可處新臺幣1200元以上、2400元以下罰鍰。

此外，若無正當理由在公共場所遊蕩、行乞，經勸導不聽者，將以違反「社會秩序維護法」開罰3000元以下罰鍰或警告。

警方強調，一旦有假裝殘疾博取同情，或強行攔阻行人逼捐行為，就可能構成詐欺、恐嚇罪嫌。

三民一分局表示，警方通常會先勸離，並轉介社會救助，除非對方態度不佳，或拒絕離開現場，持續影響交通或抗拒，警方才會依法處置。

打赤膊趴地乞討的男子，熬不住水泥地高溫爬起身穿衣。（記者黃良傑攝）

