北市客家文化公園工程涉浮報預算 監造主任、營建老闆詐100萬起訴

2025/08/11 11:02

〔記者王定傳／台北報導〕得標承攬「台北市客家文化主題公園空間改善設計工程」採購案的冠君營造公司負責人楊樹林，涉夥同負責監造的謝英俊建築事務所監造主任王櫂賢，涉嫌以不實報價單，變更設計修正契約總價詐領100萬元工程款朋分，台北地檢署今依詐欺取財及偽造文書等罪嫌起訴2人；另台北市政府工務局衛生下水道工程處龔姓副工程司曾被控收賄26萬而予以護航，但檢方調查後認為證據不足，予以不起訴。

檢方調查，台北市政府客家事務委員會，為了改善客家文化主題公園空間而辦理採購案，最後由冠君營造公司以1.7億元得標承攬；至於監造部分則由謝英俊建築師事務所以1120萬元得標承攬。

檢方調查，負責監造的王男於2020年5月間，涉嫌虛報工程單價，並指示楊男找廠商蓋章後，交由王男持不實變更設計資料陳報台北市衛工處審查，使審查人員陷於錯誤，函請台北市客委會核定變更；台北市客委會於2020年7月同意核定後，11月通過第3次變更設計修正契約總價並如數撥款。

此外，龔姓副工程司兼主任則被控收受王男所交付的26萬元賄款，以作為其護航浮編契約變更設計預算的對價；但龔否認犯行，辯稱6萬元為王男償還他的借款；檢方調查，這場聚會是由龔埋單，對話內容並無討論變更設計等，且王之前就曾向龔借款並還錢記錄，認為龔所辯有據，也查無其他收賄事證，處分不起訴。

