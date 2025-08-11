為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    北市客家文化公園工程涉浮報預算 監造主任、營建老闆詐100萬起訴

    台北市府工務局衛生下水道工程處龔姓副工程司被控收賄，檢方調查後予以不起訴處分。（資料照）

    台北市府工務局衛生下水道工程處龔姓副工程司被控收賄，檢方調查後予以不起訴處分。（資料照）

    2025/08/11 11:02

    〔記者王定傳／台北報導〕得標承攬「台北市客家文化主題公園空間改善設計工程」採購案的冠君營造公司負責人楊樹林，涉夥同負責監造的謝英俊建築事務所監造主任王櫂賢，涉嫌以不實報價單，變更設計修正契約總價詐領100萬元工程款朋分，台北地檢署今依詐欺取財及偽造文書等罪嫌起訴2人；另台北市政府工務局衛生下水道工程處龔姓副工程司曾被控收賄26萬而予以護航，但檢方調查後認為證據不足，予以不起訴。

    檢方調查，台北市政府客家事務委員會，為了改善客家文化主題公園空間而辦理採購案，最後由冠君營造公司以1.7億元得標承攬；至於監造部分則由謝英俊建築師事務所以1120萬元得標承攬。

    檢方調查，負責監造的王男於2020年5月間，涉嫌虛報工程單價，並指示楊男找廠商蓋章後，交由王男持不實變更設計資料陳報台北市衛工處審查，使審查人員陷於錯誤，函請台北市客委會核定變更；台北市客委會於2020年7月同意核定後，11月通過第3次變更設計修正契約總價並如數撥款。

    此外，龔姓副工程司兼主任則被控收受王男所交付的26萬元賄款，以作為其護航浮編契約變更設計預算的對價；但龔否認犯行，辯稱6萬元為王男償還他的借款；檢方調查，這場聚會是由龔埋單，對話內容並無討論變更設計等，且王之前就曾向龔借款並還錢記錄，認為龔所辯有據，也查無其他收賄事證，處分不起訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播