酒駕跨越雙黃線撞對向休旅車 酒測值0.92害女駕駛受傷

林姓男子酒後駕駛紅色轎車，跨越雙黃線擦撞黎女駕駛的黑色休旅車。（記者陸運鋒翻攝）

2025/08/11 10:35

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市林姓男子昨天（10日）晚間9時許，酒後駕車行經新店區下龜山橋時，跨越雙黃線擦撞對向黎姓女子所駕駛的休旅車，造成黎女手部擦挫傷，警消獲報趕抵，隨即將傷者送醫治療，而林男酒測值為0.92毫克，依公共危險罪嫌送辦。

新店警分局調查，25歲林男自稱昨晚在胞兄家喝了5瓶啤酒，結束後駕駛紅色轎車返回住處，途中沿新店區新烏路二段往烏來方向行駛，但行經下龜山橋時，疑為了閃車跨越雙黃線，擦撞對向39歲黎女駕駛的黑色休旅車，路過民眾見狀紛紛報案。

消防局獲報後派遣各式救災救護車10輛、消防人員22名抵達現場，發現黎女右手臂有擦挫傷、頭暈等情況，由救護車送往新店慈濟醫院治療，幸無生命危險，至於林男則沒有受傷。

據指出，林男酒測值為0.92毫克，黎女沒有飲酒，初步研判林男未保持行車安全間隔及酒後駕車而肇事，詳細事故原因仍待釐清，警詢後，將林男依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦返偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

林男酒後所駕駛的紅色轎車，車身有多處撞擊痕跡。（記者陸運鋒翻攝）

