公益協會成豪宅超跑金庫！名模蕭瑋葶與兄嫂16年吸金逾2.5億被起訴

2025/08/11 11:04

〔記者劉詠韻／台北報導〕以提升身心障礙者生活品質為宗旨的「身障關懷協會」（TDCA），理事長蕭靖創立協會後因涉詐欺判刑通緝，改由妻子掛名理事長，他則化名助理繼續操控財務，並與前伊林名模的妹妹蕭瑋葶共同募款，16年間吸金逾2.59億元，僅1032萬元用於公益，士林地檢署今依違反個資法、偽造文書、詐欺、公益侵占、背信、洗錢及藏匿人犯等罪起訴三人。

起訴書指出，蕭靖籌備協會時，因不具知名度，難以吸引高社經地位人士加入，竟利用早年直銷客戶名單篩選對象，冒用個資向內政部申報幹部名冊。協會多年來從未召開理事會，他多次偽造會議簽到表報備，理監事名義上存在，實際上僅蕭靖、妻子與妹妹三人掌控，且無任何財務稽核機制。

蕭靖自2009年起積欠銀行貸款與信用卡債務數百萬元，竟將協會視為「改善經濟」的工具，並與新加坡、馬來西亞等地公司簽約，約定募款額的60%至90%作為服務費，16年間協會支付行銷費達1.3億元，遠超法定比例，嚴重侵蝕公益資金用途。

檢方追查，蕭靖與蕭瑋葶簽訂不動產借名登記契約，將名下林口兩處房產掛在妹妹名下後，挪用協會210萬元製作薪資假金流，偽造扣繳憑單，謊稱蕭瑋葶是協會工程師、年薪230萬元。2023年初，蕭瑋葶持假資料向銀行辦理房貸，詐得3000餘萬元，同年4月再以同手法抵押另一房產，詐得2000餘萬元。

檢方認定，蕭瑋葶明知款項來自協會挪用捐款，仍提供帳戶協助洗錢，並以名義購屋及購入7部自用小客車。蕭靖妻子陳品君與蕭瑋葶更明知蕭靖通緝在案，仍提供林口房產藏匿，並讓他以化名繼續在協會處理業務。

全案偵結，檢方依違反個人資料保護法、偽造文書、詐欺取財、公益侵占、背信、洗錢防制法及藏匿人犯等罪，將蕭靖、陳品君與蕭瑋葶三人起訴，並聲請沒收或追徵犯罪所得，包括2筆房產、7部豪車、名錶及現金，總值逾6000萬元，部分車輛已於7月拍賣得款200餘萬元。

