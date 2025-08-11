台南台江大道對撞車禍 2車翻覆3人傷

35歲王姓男子駕駛的轎車衝入路旁田間翻覆，王男受困車內，消防救護人員到場協助救出。（民眾提供）

2025/08/11 10:05

〔記者王俊忠／台南報導〕10日傍晚近6點半，台南市安南區台江大道2段寬敞的路面，驚傳1起對撞的車禍事故。35歲王姓男子駕駛1輛轎車沿該路往西方向行駛、卻不明原因逆向與對向往東方向、載有2人的貨車相撞，兩車都翻覆，轎車衝入路旁田間、四輪朝天，王男受困車內，消防救護人員急忙到場救出，幸王男與貨車上2人都受輕傷，肇事原因由警方進一步調查。

據了解，案發時，王男駕駛轎車沿台江大道2段往西方向行駛，他涉跨越車道分向線，與由46歲趙姓男子駕駛的貨車發生對撞，貨車上還載有1位46歲陳姓女子。車禍發生後，兩車都翻覆，貨車呈90度翻覆在路旁，趙男與陳女兩人受到輕傷，並未受困，自行爬出車外。

王男轎車肇事後衝入路旁的樹木田間，整輛車呈180度翻覆，王男受困在車內、動彈不得，多個分隊消防救護人員趕到現場、協助王男脫困，王男身上受到一些擦挫傷，意識清楚，被救護車送醫治療。警方為兩名駕駛人做酒測，酒測值都是0，車禍肇事原因由轄區市警三分局進一步調查釐清。

46歲趙姓男子駕駛的貨車翻覆在台南台江大道路旁。（民眾提供）

