為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    桃警交通大執法奏效死傷人數大減 6都表現名列前茅

    桃園市警局今年6月15日起執行交通大執法，對酒後駕車等6大違規精準執法。（記者余瑞仁翻攝）

    桃園市警局今年6月15日起執行交通大執法，對酒後駕車等6大違規精準執法。（記者余瑞仁翻攝）

    2025/08/11 10:10

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕交通部公布交通事故死傷統計，今年1至5月間死亡人數1154人，其中桃園市交通事故死亡數96人，較去年同期減少13人（減幅11.9%），死亡人數6都第2低、減少死亡數也為6都第2多；同時桃園市1至5月全般交通事故受傷2萬2641人，較去年同期減少1538人、減少人數為6都之最。

    桃園市警局交通大隊表示，數據顯示桃市強化行人路權為主軸的交通執法及跨局處會勘交通事故現場等策略，達到遏止重大交通違規、降低肇事風險，減少交通事故的成效。

    桃市交通警察大隊並統計，桃園市今年起迄本月8日因交通事故24小時內死亡人數84人，比去年同期減少19人，降幅18.4%，減少死亡人數六都最多；全般交通事故受傷3萬2008人，較去年同期減少2754人，下降7.9%，降幅六都最高。

    警方說為降低交通事故傷亡人數，分析去（113）年7至8月份事故易高發期間、時段及路段，今年執行為期二個半月的「強化交通安全大執法」，針對酒後駕車、超速、闖紅燈、車輛不禮讓行人及行人違規等5項重大違規精準執法，今年6月15日至迄今，取締酒駕1048件、闖紅燈2萬218件、嚴重超速764件、車不暫停讓人3510件及行人違規2451件，總計取締數2萬7991件，比起去年同期取締2萬5037件，增加2954件，增幅11.80%。

    交通警察大隊大隊長李維振表示，執行「強化交通安全大執法」期間，包括取締青少年無照駕駛400件，降低青少年無照駕駛導致交通事故52件，降幅18.43%，同時由桃園市政府交通局針對易肇事路口，完成相對應的交通工程改善，也是減少交通事故重要原因，警方也再次呼籲青少年可於暑假期間取得駕照，再騎乘機車或開車，以保障自身權益，維護自己及他人行車安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    桃園市警局今年6月15日起執行交通大執法，對酒後駕車等6大違規精準執法。（記者余瑞仁翻攝）

    桃園市警局今年6月15日起執行交通大執法，對酒後駕車等6大違規精準執法。（記者余瑞仁翻攝）

    桃園市警局今年6月15日起執行交通大執法，對酒後駕車等6大違規精準執法。（記者余瑞仁翻攝）

    桃園市警局今年6月15日起執行交通大執法，對酒後駕車等6大違規精準執法。（記者余瑞仁翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播