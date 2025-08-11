為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    土地堆滿13公噸扁柏、紅檜估值150萬 男子堅稱漂流木「撿來的」

    男子土地堆滿扁柏、紅檜共13公噸，警方查緝男子堅稱撿漂流木所得。（保7總隊第5大隊提供）。

    2025/08/11 10:27

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕保7總隊第5大隊接獲通報，60歲李姓男子在一處私人土地藏放大批疑似贓木，警方遂與林業及自然保育署新竹分署、桃園警方組成專案小組調查，發現李男所堆放的木頭不少有人工鑿過等痕跡，且木材幾乎多為扁柏、紅檜等貴重木材，總重量高達13公噸、市價估約150萬元，但李男堅稱木材為撿拾漂流木得來，警方8月初偵辦後，依涉嫌森林法及刑法竊盜、侵占等罪，將李男移送桃園地檢署。

    保7總隊第5大隊今天指出，為釐清木頭來源，專案小組由新竹分署人員初步辨識木頭種類及尺寸，再確認歷年有無相關標售紀錄等，研判該批木材極可能為贓木，向檢方與法院聲請搜索票前往查緝。

    保7總隊第5大隊表示，會同新竹分署人員執行搜索及辨識，確認木材尺吋及重量均不符合開放撿拾規格，而李男所出示單據僅能撿拾不具高經濟價值漂流木，查扣台灣扁柏60塊、紅檜木材12塊，重量達13公噸、市價估約150萬元。

    由於近期可能有颱風侵台，保7總隊第5大隊提醒，民眾撿拾漂流木，務必遵守漂流木撿拾公告內容，以免觸法。

