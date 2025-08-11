國民黨高市前議長涉詐領助理費 曾麗燕仍判處12年徒刑

國民黨籍高市議會前議長曾麗燕，被控詐領助理費等上千萬案，高雄高分院上午判決有罪。（資料照）

2025/08/11 09:45

〔記者鮑建信／高雄報導〕國民黨籍高市議會前議長、現任議員曾麗燕被控涉嫌領助理費等上千萬元疑案，被地院依違反貪污治罪條例等罪，判處徒刑12年，高等法院高雄分院上午宣判，曾麗燕仍然判處徒刑12年，同案被告曾麗鴻和曹雪禎則從重改判。

據了解，2010年12月25日起，至2015年3月31日止，同案被告曹雪禎擔任曾麗燕助理，負責服務處等文書工作，離開後由曾麗燕胞妹即被告曾麗鴻接手，協助請領公費助理補助款等費用。

請繼續往下閱讀...

曾麗燕指示曹女等2人，涉嫌利用「虛報人頭」、「低薪高報」等方式，自2010年起至2021年3月止，10年間共詐領1330萬元助理等費用，被高雄地院依公務員利用職務詐取財物等3罪，併處執行刑12年，褫奪公權6年。

至於被告曾麗鴻判處有期徒刑3年6月﹔曹女則處不得易科刑2年2月，另易科刑處3月，曾麗燕等3人均不服上訴。

今年6月23日，高雄高分院召開辯論庭，被告曾麗燕等3人均否認犯行，合議庭並在今天上午宣判，曾麗燕刑度不變，曾麗鴻和曹雪禎則分別從重改判4年4月和2年9月，仍可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法