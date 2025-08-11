為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    國民黨高市前議長涉詐領助理費 曾麗燕仍判處12年徒刑

    國民黨籍高市議會前議長曾麗燕，被控詐領助理費等上千萬案，高雄高分院上午判決有罪。（資料照）

    國民黨籍高市議會前議長曾麗燕，被控詐領助理費等上千萬案，高雄高分院上午判決有罪。（資料照）

    2025/08/11 09:45

    〔記者鮑建信／高雄報導〕國民黨籍高市議會前議長、現任議員曾麗燕被控涉嫌領助理費等上千萬元疑案，被地院依違反貪污治罪條例等罪，判處徒刑12年，高等法院高雄分院上午宣判，曾麗燕仍然判處徒刑12年，同案被告曾麗鴻和曹雪禎則從重改判。

    據了解，2010年12月25日起，至2015年3月31日止，同案被告曹雪禎擔任曾麗燕助理，負責服務處等文書工作，離開後由曾麗燕胞妹即被告曾麗鴻接手，協助請領公費助理補助款等費用。

    曾麗燕指示曹女等2人，涉嫌利用「虛報人頭」、「低薪高報」等方式，自2010年起至2021年3月止，10年間共詐領1330萬元助理等費用，被高雄地院依公務員利用職務詐取財物等3罪，併處執行刑12年，褫奪公權6年。

    至於被告曾麗鴻判處有期徒刑3年6月﹔曹女則處不得易科刑2年2月，另易科刑處3月，曾麗燕等3人均不服上訴。

    今年6月23日，高雄高分院召開辯論庭，被告曾麗燕等3人均否認犯行，合議庭並在今天上午宣判，曾麗燕刑度不變，曾麗鴻和曹雪禎則分別從重改判4年4月和2年9月，仍可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播