國道上引擎蓋突掀起眼前一片黑 駕駛：嚇飛半條命！

網友在Threads分享自己開車在國3時速110至120公里時，引擎蓋突然掀起來的驚魂記，提醒車友注意行車前檢查。（zjy_lemondinosau提供）

2025/08/11 09:50

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國道驚魂記！一名駕駛在社群媒體PO文，指自己開車行駛在國3斗六往古坑段時，時速約120公里，引擎蓋突然掀起來砸破擋風玻璃，當下眼前一片黑，幸好神明保佑人車平安，但嚇飛半條命，PO文提醒車友行前檢查要做好。

PO文者表示，事故發生當下他開在外側車道，在斗六往古坑南向約263K處，時速110至120間，突然引擎蓋掀起來往後翻摔在擋風玻璃上，擋風玻璃炸裂、天窗也碎了，他嚇一跳大叫一聲，趕緊按警示燈，減速慢慢往路肩停靠。

車主說，事故前一天才去驗車，若引擎蓋沒蓋好車上螢幕會顯示，推測會不會是引擎蓋鎖頭彈簧生鏽，高速行駛中風大，勾不住才會掀起來。

車主的PO文引起網友熱議，有網友也PO出類似經驗，指當時行駛國1，為讓引擎散熱只稍微扣住引擎蓋，途中整個引擎蓋掀起，當下超抖的。另有網友也分享經驗說，他是要下交流道減速時，忽然引擎蓋跳開第一段，電腦顯示引擎蓋有問題，還好是2段式的。

原PO車主以自己經歷提醒，開車前行前檢查要做好，包括油、水、輪胎、引擎蓋，途中有狀況不要急踩煞車，穩住車身慢慢減速，靠左右後視鏡慢慢開到避車道。

