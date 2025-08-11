為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    免費遊戲點數成陷阱！噁男誘20多兒少傳裸照

    台中一名男子透過社群與通訊軟體鎖定少年及兒童，以「贈送免費遊戲點數」為餌，引誘傳送裸照、私密照，被害人數高達20餘名。（情境照）

    台中一名男子透過社群與通訊軟體鎖定少年及兒童，以「贈送免費遊戲點數」為餌，引誘傳送裸照、私密照，被害人數高達20餘名。（情境照）

    2025/08/11 10:00

    〔記者許國楨／台中報導〕台中一名男子透過社群與通訊軟體鎖定少年及兒童，以「贈送免費遊戲點數」為餌，引誘被害人傳送裸照、私密照，甚至要求在視訊中脫衣，並暗中錄影留存，檢警追查後發現，被害人數高達20餘名，除依《兒少性剝削防制條例》起訴男子，也提出「五不四要」原則籲青少年提高警覺。

    兒福聯盟最新「2025年兒童休閒娛樂現況調查報告」顯示，中小學生休閒活動以線上靜態娛樂為主，其中玩線上遊戲比例極高，當遊戲與社交平台交織，成為兒少生活一部分時，犯罪者也趁虛而入，以話術誘惑與虛擬獎勵為誘餌，布下陷阱。

    台中市警局統計，今年1至6月受理性影像犯罪案件中，兒少案件占比近4成，進一步分析，受害者與加害者的關係中，「網友」比例最高（40％），其次是同學（35％）及前任或現任男女朋友（14％），常見散布管道則是FB、IG、LINE等年輕族群常用平台，顯示不少兒少在保護個資與身體自主權上仍有不足。

    婦幼隊長紀翰學呼籲，謹記「五不四要」原則（五不：不違反意願、不聽從自拍、不倉促傳訊、不轉寄私照、不取笑被害；四要：要告訴師長、要截圖存證、要記得報警、要檢舉對方），期透過加強宣導，讓性影像防治觀念深入人心。

