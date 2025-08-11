小心！ 詐團假冒地政所人員索個資

民眾致電詢問，地政事務所服務台人員向民眾說明。（圖由屏東縣政府提供）

2025/08/11 10:12

〔記者羅欣貞／屏東報導〕真的要小心！屏東地政事務所近來屢接獲民眾反映，接到自稱地政人員來電，以辦理地籍資料異動登記為由，在電話中查對個人身分資料，屏東縣府表示，此為不法人士假借名義詐取個資，呼籲民眾接到類似電話提高警覺，並主動電洽或親自到地政機關進一步查證。

屏東地政事務所表示，類似電話常要求民眾提供如出生年月日、身分證字號或土地所在地之地段號等，近來有民眾覺得不合常理又擔心個資外洩，所以向地所求證。

請繼續往下閱讀...

屏東縣府地政處說明，為識別及防堵假冒地政機關人員騙取信任，應注意3個關鍵，首先地政機關絕不會以電話、簡訊或通訊軟體要求進行個人身分資料驗證，所有通知均會採「書面」，如需身分核對，民眾也須攜帶國民身分證親自到所辦理。

其次若接到不明來電，切勿提供個人信息，在掛斷電話後，直接向該機關確認，以確保來電真實性。最後，請勿隨意交付簽署文件、印鑑證明、印鑑章及所有權狀給他人。

地政處說明，有鑒於詐騙案件手法不斷翻新，民眾可透過辦理「地籍異動即時通」，當名下不動產於收件或有異動時，可即時收到簡訊或電子郵件通知，隨時掌握地籍變動情況，防範不法異動風險，避免偽冒辦理登記及阻擋詐騙情事發生，建構不動產財產安全防護罩。

此外，地政機關傳送的「地籍異動即時通」簡訊，內容不會包含任何連結；民眾如果收到不明簡訊連結及附件，不要任意點擊及下載，地政機關發送簡訊中也不會提供電話及手機號碼。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法