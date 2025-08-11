高雄警方智擒車手 當場查獲276萬贓款

高雄警方智擒車手，當場逮捕劉姓車手，查獲276萬贓款。（民眾提供）

2025/08/11 09:39

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市劉姓男子被詐團吸收當車手，他前往鼓山區九如四路某大樓，以假投資話術欲行騙李姓男子，恰遇前往巡邏調帶的員警，當場將他人贓俱獲，在車手身上查獲276萬元現金，以及假工作證、投資資料。

鼓山警分局今（11）日指出，內惟派出所員警前日於九如四路某大樓調閱監視器時，撞見劉姓車手（26歲）正與李男（55歲）進行面交現金。

員警察覺可疑暫不動聲色，立即通報支援，並假裝若無其事，在大樓內埋伏，待支援警力一到，員警上前圍捕壓制劉姓車手，現場查扣贓款新台幣276萬，全案依詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

據了解，李男日前透過臉書認識蔣姓女網友，雙方以情侶互稱，蔣女藉投資威士忌為由，指示李男在同地點提領410萬元交付劉嫌，詐團竟食髓知味，再度詐騙李男。

車手劉男被逮時，還向警方表示自己是中低收入戶，企圖博取員警同情，警方將扭送回派出所偵訊後移送地檢署。

鼓山分局呼籲，網路投資詐騙常以「高獲利」、「穩賺不賠」為誘因吸引民眾上當，民眾如接獲可疑訊息，應提高警覺，勿輕信陌生投資管道，如有疑慮可撥打165反詐騙專線或110報案，守護自身財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

高雄警方智擒劉姓車手，查獲276萬贓款，被害人（左一）見狀嚇一跳。（民眾提供）

警方查扣假工作證。（民眾提供）

