小琉球行車糾紛潛水店老闆逼跪大學生 道歉尋求和解

2025/08/11 09:35

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東小琉球近期暑假人潮暴增，平均每日湧入上萬遊客，帶來商機之餘也衍生諸多亂象，從交通違規到觀光衝突不斷升溫。其中一起嚴重事件，一群台北大學生5日晚間騎機車回民宿途中，與當地潛水店老闆田男發生行車糾紛，田男涉嫌撂人持刀棍上門逼跪、賞巴掌，引發輿論譁然。田男也發布道歉聲明，坦承情緒失控，願承擔法律責任並尋求和解，盼紛擾落幕。

據受害大學生友人於Threads發文描述，一行8人當晚9時許騎車時，田男從最內線未打方向燈突然右轉，險釀追撞，雙方爆口角。大學生離開後，田男追上民宿嗆「你們小心點」，約半小時後帶數人登門，仗勢欺人掌摑學生，甚至揮刀恐嚇，逼迫兩名學生下跪磕頭道歉才離去。影片曝光後，網友痛批「私設刑堂」，質疑小琉球治安淪陷。

田男則辯稱，大學生從右後方快速超車，他回頭時遭飆三字經，認為對方不當才找人「教訓」。但事件延燒，田男發聲明致歉，「對影片中失控行為致上最深歉意，我做了最壞示範，讓琉球人被貼負面標籤。」他強調情緒控管失當，願負全責，並以最大誠意求原諒，「盼輿論到此為止，我將深刻反省、以行動負責」。

東港警分局表示，初步調查為行車口角，未見持刀傷害，但已依強制罪及妨害秩序罪偵辦，相關人士到案說明，全案移屏東地檢署偵辦。警方強調不待告訴即主動介入，嚴正處理。

小琉球近年觀光爆發，年登島人次逾百萬，亂象層出不窮。近期目擊遊客機車雙載未戴安全帽、拖行李箱狂飆，險象環生；更有私刑打人、海巡署逮捕通緝犯等治安事件，凸顯島上管理挑戰。當地業者透露，人潮帶來經濟，但也加劇在地與遊客摩擦，呼籲加強宣導與執法，避免「天堂島變亂象島」，盼相關單位強化管理，確保遊客安全。

