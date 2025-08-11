為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    小琉球行車糾紛潛水店老闆逼跪大學生 道歉尋求和解

    有遊客與在地人發生行車口角，在地人後續竟跟到民宿要求遊客下跪道歉，網友po文曝光這起離譜案件。（翻攝自Threads）

    有遊客與在地人發生行車口角，在地人後續竟跟到民宿要求遊客下跪道歉，網友po文曝光這起離譜案件。（翻攝自Threads）

    2025/08/11 09:35

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東小琉球近期暑假人潮暴增，平均每日湧入上萬遊客，帶來商機之餘也衍生諸多亂象，從交通違規到觀光衝突不斷升溫。其中一起嚴重事件，一群台北大學生5日晚間騎機車回民宿途中，與當地潛水店老闆田男發生行車糾紛，田男涉嫌撂人持刀棍上門逼跪、賞巴掌，引發輿論譁然。田男也發布道歉聲明，坦承情緒失控，願承擔法律責任並尋求和解，盼紛擾落幕。

    據受害大學生友人於Threads發文描述，一行8人當晚9時許騎車時，田男從最內線未打方向燈突然右轉，險釀追撞，雙方爆口角。大學生離開後，田男追上民宿嗆「你們小心點」，約半小時後帶數人登門，仗勢欺人掌摑學生，甚至揮刀恐嚇，逼迫兩名學生下跪磕頭道歉才離去。影片曝光後，網友痛批「私設刑堂」，質疑小琉球治安淪陷。

    田男則辯稱，大學生從右後方快速超車，他回頭時遭飆三字經，認為對方不當才找人「教訓」。但事件延燒，田男發聲明致歉，「對影片中失控行為致上最深歉意，我做了最壞示範，讓琉球人被貼負面標籤。」他強調情緒控管失當，願負全責，並以最大誠意求原諒，「盼輿論到此為止，我將深刻反省、以行動負責」。

    東港警分局表示，初步調查為行車口角，未見持刀傷害，但已依強制罪及妨害秩序罪偵辦，相關人士到案說明，全案移屏東地檢署偵辦。警方強調不待告訴即主動介入，嚴正處理。

    小琉球近年觀光爆發，年登島人次逾百萬，亂象層出不窮。近期目擊遊客機車雙載未戴安全帽、拖行李箱狂飆，險象環生；更有私刑打人、海巡署逮捕通緝犯等治安事件，凸顯島上管理挑戰。當地業者透露，人潮帶來經濟，但也加劇在地與遊客摩擦，呼籲加強宣導與執法，避免「天堂島變亂象島」，盼相關單位強化管理，確保遊客安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播