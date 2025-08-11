男子曾6次家暴又違反保護令2次 檢警調閱過往紀錄建請羈押

警方發現楊嫌酒後直衝前女友家，立即將其攔查搜出水果刀。（記者陸運鋒翻攝）

〔記者陸運鋒／新北報導〕曾有6次家暴紀錄及違反保護令2次的楊姓男子，本月初不但在大街亮刀恐嚇前女友小琪（化名），甚至還想直衝她的住處，所幸第一時間被新北市永和警方逮捕，不過警方深怕他若未被收押，後果恐怕不堪設想，因此緊急調閱他過去犯行、紀錄，極力建議檢方聲請羈押。

據了解，48歲楊嫌曾在2015年底時手持安全帽，沒來由的毆打當時年僅20歲兒子，隔年又在酗酒後，突然發酒瘋亂拳攻擊兒子，甚至有次兒子不小心將飯碗打翻，便爆粗口辱罵兒子是條狗，還命令他將掉在地上的飯撿起來吃下，種種惡行令人髮指。

據悉，楊嫌與小琪多前年結識並交往後，起初都很正常沒有異狀，直到雙方前年在小琪住處起口角爭執，楊嫌憤而持酒瓶砸人，小琪原本一度選擇原諒，但怎料根本就是長期活在恐懼之中，因此去年2月初向警方報案申請保護令，新北地方法院於同月底核發通常保護令2年。

但這段期間，楊嫌依舊死性不改，去年6月仍不斷騷擾小琪，還試圖闖入其住處，因違反保護令被轄區中和分局警方逮捕，依家庭暴力防治法、妨害自由等罪嫌送辦，然而時隔不到一個月，楊嫌在某次場合遇到小琪，竟持尖刀砍傷人，再次違反保護令被永和警方逮捕，依家庭暴力防治法、殺人未遂等罪嫌送辦。

據指出，警方此次認為楊嫌短短2年內，違反保護令3次，甚至還持利器令被害人心生畏懼、恐有傷害行為，若未羈押恐有再犯之虞，因此緊急調閱他過往的家暴通報紀錄，同時蒐集備齊保護令執行紀錄表、親密關係暴力危險評估量表及家暴案件移送檢核表，以利檢方聲請預防性羈押。

