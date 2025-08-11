獨家》恐佈情人！攜刀直衝前女友住家 家暴慣犯這次被押了

警方發現楊嫌酒後騎車往小琪住處而去，再次將其攔查，果然發現隨包藏著水果刀。（記者陸運鋒翻攝）

〔記者陸運鋒／新北報導〕家暴慣犯楊姓男子不滿前女友小琪（化名）與其他男生「走太近」，竟在大街亮刀恐嚇，新北市永和警方獲報趕抵，只見2人渾身酒味並無衝突及刀械，抄錄資料讓雙方離去後，楊男竟騎車狂飆往小琪住處而去，警方急追將其攔停，發現他預藏的尖刀刺穿隨身包顯露在外，認定已違反保護令逮捕送辦，檢方複訊後聲押獲准。

據了解，48歲楊嫌在西餐廳任廚師，而小琪則是某卡拉OK工作人員，2人交往期間分分合合，不過，楊嫌曾對小琪動粗，小琪因此在去年聲請保護令核准，雙方感情就此劃下句點，但楊嫌仍不死心持續糾纏騷擾，甚至還持刀砍傷小琪，而這次已經是第3次違反保護令。

警方調查，楊嫌在本月2日飲酒後，跑到小琪工作地點外堵人，但見到小琪攙扶客人上計程車時，醋勁大發持水果刀上前質問，雙方爆發激烈口角，附近民眾見狀連忙報案，警方隨即派出4名警力趕赴現場，但楊嫌疑似聽見警笛聲，隨即將刀子藏進隨身包內。

據悉，警方到場時未發現有衝突或持刀情況，但查出2人是前情侶關係，而小琪已有法院核發的通常保護令，但疑因感到畏懼，否認有被楊嫌騷擾或暴力行為，警方只好抄錄資料後，再讓雙方一前一後離去。

據知，警方依舊不放心持續尾隨楊嫌，發現他竟酒後騎車往小琪家方向行駛，沿路追了近1公里後將其攔停，但楊嫌拒絕酒測被開拒測單，警方同時發現他所攜帶的水果刀，已刺穿隨身包露出刀身，認為楊嫌有自傷及傷人之虞，隨後帶回派出所保護管束。

警方經調閱監視器後，查出雙方爭執時，楊嫌果然有抓著小琪，且有持刀恐嚇行為，立即依準現行犯逮捕，警詢後依家庭暴力防治法、妨害自由等罪嫌移送新北地檢署偵辦，經檢方複訊後聲請羈押獲准。

