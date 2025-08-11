為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    小心荷包失血！屏東照相桿增至破百支 警方：預計10月開始執法

    屏東縣新增了不少測速、闖紅燈照相桿。（記者葉永騫攝）

    屏東縣新增了不少測速、闖紅燈照相桿。（記者葉永騫攝）

    2025/08/11 09:20

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣最近新增了許多闖紅燈及測速照相桿，光是屏東往墾丁的道路就至少新增了3支以上，而住高樹的民眾也說回家的路上看到增加3支的照相桿，預估這次全縣可能增加數十支，也讓屏東的闖紅燈及測速桿破100支以上，屏東縣警局交通隊表示，新增相關的設備都還在檢測中，預計10月開始執法。

    屏東縣交通隊表示，屏東縣目前闖紅燈、測速照相桿設有98支，實際執法的只有36支，其他62支只有空桿並沒有裝設機器，作為調整調度之用，今年新增多少支桿子，暫時還沒有確定數量，因為有些是汰舊換新，所以暫時不公布，要等到準備啟用前會向大眾說明，但不否認最近增加不少支測速及闖紅燈固定桿，因此闖紅燈及測速桿今年將超過100支以上。

    但也強調機器不是每根桿子都配設備，有超過3分之1的桿子是空桿，提供警方機動調整之用，由於新增的機器目前正送檢驗中，所以目前執法的都是採用舊的機器設備，預估在今年10月才會完成檢驗，因此最近新設的闖紅燈和測速桿得在10月通過檢測後才能開始執法，路上都是以舊桿才會拍照。

    不少民眾看到那麼多違規照相系統，都相當擔心錢包縮水，也在網路上提醒哪裡新設了照相桿，也有人怪罪墾丁的國旅人數止滑就與測速照相太多有關，讓民眾只專心注意車子有沒有超速，破壞了休閒的好心情。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播