小心荷包失血！屏東照相桿增至破百支 警方：預計10月開始執法

屏東縣新增了不少測速、闖紅燈照相桿。（記者葉永騫攝）

2025/08/11 09:20

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣最近新增了許多闖紅燈及測速照相桿，光是屏東往墾丁的道路就至少新增了3支以上，而住高樹的民眾也說回家的路上看到增加3支的照相桿，預估這次全縣可能增加數十支，也讓屏東的闖紅燈及測速桿破100支以上，屏東縣警局交通隊表示，新增相關的設備都還在檢測中，預計10月開始執法。

屏東縣交通隊表示，屏東縣目前闖紅燈、測速照相桿設有98支，實際執法的只有36支，其他62支只有空桿並沒有裝設機器，作為調整調度之用，今年新增多少支桿子，暫時還沒有確定數量，因為有些是汰舊換新，所以暫時不公布，要等到準備啟用前會向大眾說明，但不否認最近增加不少支測速及闖紅燈固定桿，因此闖紅燈及測速桿今年將超過100支以上。

請繼續往下閱讀...

但也強調機器不是每根桿子都配設備，有超過3分之1的桿子是空桿，提供警方機動調整之用，由於新增的機器目前正送檢驗中，所以目前執法的都是採用舊的機器設備，預估在今年10月才會完成檢驗，因此最近新設的闖紅燈和測速桿得在10月通過檢測後才能開始執法，路上都是以舊桿才會拍照。

不少民眾看到那麼多違規照相系統，都相當擔心錢包縮水，也在網路上提醒哪裡新設了照相桿，也有人怪罪墾丁的國旅人數止滑就與測速照相太多有關，讓民眾只專心注意車子有沒有超速，破壞了休閒的好心情。

