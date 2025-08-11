男大生約砲少女慫恿自拍裸照 法官：兩情相悅給輕判

大學生約砲少女慫恿自拍裸照，法官認定兩情相悅輕判。（情境照）

2025/08/11 08:56

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹蔡姓大學生網路上認識未滿14歲少女小美（化名），即兩度在火車站附近旅館約砲，蔡男更要她自拍裸照，新竹地院審理時認為蔡男雖犯重罪，但卻是兩情相悅，在「情輕法重」情況下，最後法官給予輕判、緩刑以啟自新。

法官調查，去年7月蔡姓大學生透過交友軟體結識未滿14歲的小美，且因年幼對於兩性關係懵懂無知，關於性行為之智識及決斷能力亦未臻成熟，去年8月20日上午在新竹市某旅店內，經小美同意後發生性行為1次。去年9月1日上午二人在新竹市某旅社內，經小美同意後再發生性行為1次。

蔡男基於引誘使少女自行拍攝性影像犯意，於去年8月1日起至當月31日止，透過通訊軟體與小美聯繫，而引誘小美自行拍攝裸露上身、下體照片及影片，並傳送給蔡男。

法官認為，蔡男素行尚可，並非惡性重大之人，與小美前係男女朋友關係，2人於交往期間相互愛戀，在未違反小美意願情形下，為性交、引誘自行拍攝性影像行為，雖已危害小美身心健康及人格發展，然考量其手段並非加諸暴力強制或脅迫、恐嚇、催眠術，亦未施用不法腕力造成小美身體傷害，相較之下侵害程度應屬較輕，加上雙方已達成和解，小美亦表達願給蔡男減刑之意，因此法官酌量減輕其刑。

法官審酌被告明知小美係未滿14歲少女，僅為滿足一時性慾而性交，並引誘使其自行拍攝性影像，所為危害少女身心健全發展，最後依姦淫幼女罪與引誘使少年自行拍攝性影像罪判刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應向公庫支付10萬元，提供90小時義務勞務。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法