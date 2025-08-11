兄妹爭亡母800萬賣房款！他喊「媽媽說要給我」 法官這麼判

簡母於2006年以女兒名義購置位於桃園市一處預售屋，當時基於稅務考量及貸款便利，因此將房屋登記在女兒名下，購屋貸款部分則由簡母與兒子簡男共同分擔。（記者劉詠韻攝）

2025/08/11 08:46

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市一名婦人生前因稅務及貸款便利，將預售屋登記在女兒名下，貸款則由她與兒子共同分擔，房屋出售後，扣除貸款約1300萬匯入女兒帳戶。兒子主張母親生前多次表示出售款項應贈與自己，更承諾匯付800萬元，此並有許多親友親耳聽過。法院審理後認為，兒子未能證明母親將全部款項贈與他，也無證據顯示第三人利益契約成立，駁回其訴求。

判決指出，簡母於2006年以女兒名義購置位於桃園市一處預售屋，當時基於稅務考量及貸款便利，因此將房屋登記在女兒名下，購屋貸款部分則由簡母與兒子簡男共同分擔。直至2023年間，簡母出售該棟房屋，並將扣除貸款後的餘款約1300萬元，全數匯入女兒帳戶。

簡男主張，母親生前多次表示出售款項應贈與他，更曾多次於親友面前透露此意，並承諾將餘款約800萬元匯予他，但妹妹卻未履行交付義務，遂依民法第三人利益契約規定，向法院提起訴訟，請求對方交付該筆款項。

簡女辯稱，該房屋及款項屬父母共有，母親未曾單獨決定贈與，800萬元屬父母合夥財產，應共同決定處理，她並未與母親訂立任何第三人利益契約，因此拒絕交付。

台北地院審理發現，簡母確於2023年6月匯款部分款項予兒子，但無充分證據證明已將全部出售款項贈與他，也無證據顯示女兒與母親間成立第三人利益契約，約定由女兒交付款項。

另法官依據庭中對話錄音，認為簡女對款項交付表現猶豫與疑慮，而簡男及其配偶則表示「她的錢回到她的戶頭，大家都沒有話說」、「我也不會動，你放心」、「錢要進媽媽的戶頭」、「我只要把錢進媽戶頭就好」等語，意圖將款項匯回母親帳戶，顯示雙方對款項處理尚有分歧。

法官綜合多項事證，認為簡男未能證明成立第三人利益契約，請求交付800萬元無理由，遂予以駁回。

