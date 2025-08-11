為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    奇！馬桶內真的有黃「金」 廟公拾獲皮夾報警找到失主

    張姓老翁失而復得，雙手緊握感謝拾獲其皮夾的廟公。（民眾提供）

    張姓老翁失而復得，雙手緊握感謝拾獲其皮夾的廟公。（民眾提供）

    2025/08/11 08:40

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區三豐路的一間媽祖廟，廟公打掃廁所時竟在蹲式馬桶內發現一只被排泄物覆蓋的長夾，內含3萬多元台幣及多張證件。廟公不畏髒汙，先協助清洗再就近送往豐原警分局頂街派出所，警方透過證件立即通知失主77歲的張姓老翁領回，原來張翁到廟裡上完廁所，卻未發現皮夾掉落，失而復得喜出望外。

    豐原警分局頂街派出所巡佐劉洸華，於本月3日下午4時許，接獲媽祖廟63歲李姓廟公報案，稱在清掃廟內蹲式馬桶時，發現排泄物中卡有異物，用夾子夾起後，竟是一只皮夾，他仔細沖洗後，立即送交警方處理。

    員警戴上手套逐一清點皮夾內容物，確認內有新台幣3萬3千元、美金100元及多張證件，隨即依據證件上的資訊聯繫到77歲張姓老翁。張翁接獲通知從后里趕至派出所領回皮夾。

    張翁表示，當日中午曾至廟前的小吃店用餐，飯後借用廟內廁所，未發現皮夾掉落，直到下午才發現皮夾遺失，正焦急萬分就接到員警電話，因不久前才接受心臟手術，過兩天需回診，皮夾內的健保卡對他極為重要，對於警方迅速協助與廟方人員拾金不昧，表達深切感謝。

