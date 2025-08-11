花蓮狠女調製「王水」強酸報復！波及嬰兒判刑8年

花蓮地方法院審理後依故意對兒童犯重傷害未遂罪重判温姓女子8年。（資料照）

2025/08/11 08:29

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣温姓女子不滿部落呂女用流言中傷，上網購買鹽酸與硝酸按照比例調製成「王水」的強酸液體準備報復，去年12月温女見呂女抱著鄰居未滿一歲的嬰兒，與部落眾人坐在一起聊天，竟直接拿著「王水」往呂女頭上澆灌下去，強酸液體波及呂女手上嬰兒，生母見狀出手保護女兒還遭温女打傷，花蓮地方法院審理後依故意對兒童犯重傷害未遂罪重判8年。

檢警調查，住在花蓮中區部落的温姓女子自認呂女在外造謠而對其心生怨懟，去年5月透過網路購買鹽酸、燒杯等器具，把硝酸（HNO3）和鹽酸（HCI）按1：3比例所調製的強酸液體「王水」裝瓶，12月17日晚間見呂女與部落其他女生圍在一起聊天，女嬰生母因要抽菸把不到一歲的女嬰交給呂女抱著，並叫温女回家，不料温女走到呂女背後，直接從外套口袋拿出調製好的王水，直接往呂女頭上倒下去。

被害呂女向法院說，當時頭上都是水一直往下流，手上的嬰兒臉部也都是，然後聞到很刺鼻的味道，之後開始灼灼熱熱的，女嬰生母聞到刺鼻強酸味道也馬上把温女拉開，然後兩人扭打在一起，女嬰被王水噴到受有腐蝕性液體傷害、急性食道及胃部潰瘍併出血、食道狹窄、急性角膜結膜潰瘍、急性呼吸衰竭併缺氧等傷勢，所幸現場即時沖水加上送醫救回一命，但需要長期觀察後遺症。

「我就是討厭她，要讓她毀容」，温姓女子向法院辯稱說，她只是要報復呂女，並沒有要傷害女嬰，她倒王水的時候沒有看到女嬰。法官認為，依現場位子及在場證人，温女已可望見坐在椅上的呂女懷中抱有女嬰，且得預見自呂女頭部由上往下澆灌強酸液體，可能因強酸液體潑灑或流下而波及女嬰，殃及無辜，日前依成年人故意對兒童犯重傷害未遂罪，處有期徒刑8年，全案還可上訴。

王水是由濃硝酸（HNO3）和濃鹽酸（HCl）按照體積比1：3混合而成，具有極強的酸性和氧化力，又被稱為「酸中之王」，用在實驗室清洗器材、蝕刻工藝中，若噴濺在人體上短時間有可能腐蝕見骨，王水的外觀為黃色發煙液體，化學性質極度不穩定，放置久了會自己分解，不慎碰觸到或被潑灑，應該儘快以大量清水沖洗，減少傷害。

