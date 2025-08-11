南投啟動暑期噪音獵車專案 1至7月裁罰逾149萬元

南投啟動暑期噪音獵車行動，加強取締車輛噪音。（南投縣環保局提供）

2025/08/11 08:20

〔記者張協昇／南投報導〕暑假假間，青少年騎車出遊頻繁，為避免車輛改裝排氣管，製造擾人噪音，影響居民生活品質，南投縣環保局聯合警察局及監理機關，啟動暑期噪音獵車專案，不定期針對轄內噪音熱點路段展開聯合稽查，強力取締違規改裝及噪音超標的車輛，若排氣噪音超過標準，將處1800元以上、3600元以下罰鍰，今年1至7月已取締車輛噪音606件、裁罰149萬6700元。

南投縣環保局表示，為提升稽查效率，已於多處重要路段設置「固定式聲音照相」科技執法設備，並機動部署「移動式聲音照相裝置」，於不同時段及路段進行彈性噪音監控，相關設備可主動偵測車輛噪音，並同步針對噪音超標車輛拍照錄影蒐證，讓違規行為無所遁形。

請繼續往下閱讀...

環保局表示，依據「噪音管制法」規定，車輛若排氣噪音超過標準，將處1800元以上、3600元以下罰鍰，並通知車主限期至環保局指定地點進行噪音檢測，要求於期限內改善至合格為止；若於晚間10時至翌日清晨6時止，噪音超過標準，將加重處罰，直接裁罰最高金額3600元。此外，若查獲非法改裝排氣管車輛，警察局將同步依「道路交通管理處罰條例」另行開罰，最高可處1800元罰鍰。

環保局呼籲所有駕駛朋友，遵守交通與環保法規，切勿非法改裝排氣管及製造噪音，共同維護安靜舒適的生活環境。

南投縣環保局聯合警察局及監理機關，針對轄內噪音熱點路段展開聯合稽查。（南投縣環保局提供）

南投縣環保局檢測機車排氣噪音，超過標準將處1800元以上、3600元以下罰鍰。（南投縣環保局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法